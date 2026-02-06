Reanudarán vuelos directos con Estambul, Madrid y São Paulo, estas son las fechas

Varias aerolíneas anunciaron este viernes la reanudación de sus vuelos directos entre Caracas y Estambul, Madrid y São Paulo, luego de que esta ruta estuviera suspendida por más de dos meses.

En primera instancia, Laser informó en su cuenta de Instagram sobre el regreso de esta ruta entre el aeropuerto de Maiquetía y Barajas. «¡Madrid, volvemos a volar directo!», dijo la aerolínea en una publicación que se viralizó rápidamente.

«A partir de este 18 de febrero, la distancia entre Caracas y la capital española se acorta. Retomamos nuestra ruta directa, sin escalas, a bordo de nuestro moderno Airbus A330», indicó Laser, que confirmó un «menú exclusivo» en el vuelo.

La aerolínea ofrecerá dos tipos de clases de boletos: turista y business. La primera de ellas cuenta con dos maletas de 23 kg y 10 kg de equipaje de mano, mientras que la segunda incorpora una tercera maleta.

Laser confirmó que tendrá tres frecuencias entre ambas capitales. Los vuelos desde Caracas despegarán los lunes, miércoles y viernes, mientras que desde Madrid saldrán los martes, jueves y domingos.

«¡Es momento de planificar ese reencuentro o tu próxima aventura europea!», indicó Laser. Las reservas se podrán hacer en la página web de la aerolínea o escribiendo al número de WhatsApp de la aerolínea.

VUELOSA ESTAMBUL Y BRASIL

Por otra parte, Turkish Airlines retomará sus vuelos entre Estambul y Caracas el próximo 3 de marzo. La ruta contará con tres frecuencias, los martes, miércoles y sábado, utilizando aviones Boeing 787-9.

La aerolínea brasileña GOL Linhas Aéreas también anunció el restablecimiento de sus vuelos entre São Paulo, en Brasil, y Caracas. La ruta comenzará el próximo 8 de marzo y contará con cuatro frecuencias semanales, dos en cada sentido.