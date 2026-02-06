VIDEO | A pocos días de Carnaval: Lancheros de Chichiriviche protestan por gasolina tras ‘años de olvido’

Luis Romero, presidente de la Federación de Lancheros y Pescadores de Chichiriviche, municipio Monseñor Iturriza del estado Falcón, pidió este viernes mejoras en el suministro de gasolina para sus embarcaciones, puesto que, a una semana de Carnaval, todavía tienen problemas para acceder al combustible.

Un vocero de la Federación, acompañado por decenas de lancheros, leyó un comunicado destinado a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y la nueva ministra de Turismo, Daniella Cabello.

«Tenemos una problemática desde, aproximadamente, hace cuatro años. Cuatro años sin tener el suministro de combustible para la Federación de Lancheros (…) Hemos agotado todos los recursos», indicó el vocero.

Los lancheros aseguraron que han buscado soluciones por distintas vías, incluyendo las autoridades municipales y de la Gobernación de Falcón. También elevaron sus quejas hasta el Ministerio de Pesca y Agricultura.

LANCHEROS PIDEN RESPUESTAS

Ante la falta de respuestas, los lancheros elevaron una denuncia pública y pidieron facilitar el acceso a la gasolina. «Hace cinco meses, el 12 septiembre, fue el último llenado que tuvimos la Federación», acotó.

«Hicieron una mesa de trabajo donde suspendieron el servicio de distribución de combustible a la Federación de Lancheros. Teníamos un llenado de 250 embarcaciones», añadió el vocero.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: «TRAIGAN LAS IDEAS»: JORGE RODRÍGUEZ PIDIÓ ESCUCHAR A VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE PRESOS ANTES DE LA SEGUNDA DISCUSIÓN DE LA LEY DE AMNISTÍA

#6Feb | Federación de lancheros y pescadores en el estado Falcón exigen mejoras en el servicio de combustible ante la falta de respuesta a esta problemática. Video: Cortesía pic.twitter.com/3519jfYwo2 — Caraota Digital (@CaraotaDigital) February 6, 2026



De acuerdo a la Federación, los lancheros no fueron incluidos en estas mesas de trabajo planteadas por las autoridades. Ahora, a días de la temporada de Carnaval, manifestaron su preocupación por no poder cumplir la demanda de los turistas y pidieron suministro directo a la estación de servicio de Chichiriviche.

Durante los últimos años, lancheros y pescadores han alertado de problemas en el suministro de combustible para sus embarcaciones. Aunque ha habido aparentes mejoras, desde la Federación alertaron de un complejo escenario de cara al Carnaval.