Realizaron espectáculo de drones en Caracas para «pedir por la liberación» de Nicolás Maduro y Cilia Flores

Un espectáculo de drones, llevado a cabo por el gobierno de Delcy Rodríguez, iluminó Caracas desde Fuerte Tiuna la noche del viernes, con mensajes que exigían la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores, detenidos en Nueva York.

Las luces proyectaron frases como “Los queremos de vuelta”, “Exigimos su liberación” y “El pueblo los reclama” sobre la noche caraqueña. Venezolana de Televisión (VTV) difundió las imágenes de las proyecciones, visibles desde diversos puntos de la ciudad.

Rodríguez presenció la exhibición junto a Nicolás Maduro Guerra y los hijos de Flores. Varios ministros acompañaron el acto también, según lo visto en la TV estatal.

La mandataria calificó el evento como una muestra de “amor y lealtad” durante su intervención. Asimismo, aseguró que el pueblo venezolano camina “más firme que nunca por la paz y el bienestar del pueblo” mientras espera el regreso de Maduro y Flores.

“Soy inocente, no soy culpable. Soy un hombre decente y el presidente constitucional de mi país”, rezaba uno de los mensajes proyectados en el firmamento. La frase citaba las palabras que Maduro pronunció ante un juez en Nueva York después de su detención. Además, en otro pasaje, los drones hicieron una formación para presentar las imágenes de Maduro y Flores.

MARCHA EN CARACAS POR MADURO

El show coincidió con una marcha de miles de seguidores que recorrieron Caracas con motivo del 23 de enero. No obstante, los manifestantes también exigieron la liberación de Maduro y su esposa.

Cerca de la Plaza O’Leary, los simpatizantes desplegaron una pancarta gigante con la consigna “Los queremos de vuelta”. Cientos de personas confluían en el corazón de Caracas protegidos por paraguas debido a la lluvia persistente sobre la zona.

Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, acusó al Gobierno de Estados Unidos de convertir a Venezuela en un “laboratorio para el uso de armas”. Esto, luego de que el presidente Donald Trump confirmara que usaron armas desconocidas durante el ataque del 3 de enero.

“El presidente de Estados Unidos (Donald Trump) admitió que habían utilizado armas que nunca se han usado en campos de batalla, que nadie tenía en el mundo. Esa tecnología la usaron contra el pueblo venezolano el 3 de enero de 2026”, afirmó Padrino López.