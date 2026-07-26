Rayo impactó cerca de un avión en el aeropuerto de Valencia y dejó varios heridos, tres estarían en condición delicada

Un rayo impactó muy cerca de un avión de la aerolínea española Plus Ultra en el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena (AIAM) pasadas las 7:00 de la noche del sábado 25 de julio, en medio de las intensas lluvias que cayeron sobre la ciudad, dejando al menos ocho personas heridas, aunque algunos reportes indican que el número de afectados es de nueve.

Comisiones de los Bomberos Aeronáuticos brindaron los primeros auxilios a las víctimas, presuntamente integradas por cuatro civiles y cuatro militares. Los equipos de rescate trasladaron a los lesionados a la emergencia de la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET) en Valencia.

Medios locales, citando a fuentes cercanas en el sitio, indicaron que tres de los afectados permanecen en condición delicada.

Los efectivos bomberiles controlaron la situación de emergencia y devolvieron la normalidad a la terminal. Cabe mencionar que el aeropuerto valenciano cuenta con sistemas de pararrayos y protección contra descargas atmosféricas en sus instalaciones y torres de control. Dichos mecanismos constituyen una norma obligatoria en todas las terminales internacionales, aunque persiste la duda sobre si cubren la totalidad de las pistas o aeronaves en movimiento.

LOS HECHOS EN EL AEROPUERTO ARTURO MICHELENA

De acuerdo con una versión preliminar, el personal de pista preparaba la aeronave para su despegue, presuntamente con destino a la ciudad de Madrid. Aparentemente, el rayo impactó cerca del avión que iba a partir, dejando numerosos heridos.

Tras lo ocurrido, el Instituto Autónomo de Aeropuertos del Estado Carabobo (IAAEC) dijo que la situación estaba bajo control, por lo que hizo un llamado a la calma.

Vale mencionar que la empresa Plus Ultra opera habitualmente las rutas que conectan Madrid y Tenerife con Caracas. Sin embargo, los daños causados por los terremotos del 24 de junio en el aeropuerto de Maiquetía obligaron a trasladar sus operaciones a Valencia.

El Aeropuerto Internacional Arturo Michelena absorbió este flujo de vuelos y pasó de gestionar unas 14 operaciones a más de 60 frecuencias semanales internacionales. Este vertiginoso incremento operativo genera un severo congestionamiento en las instalaciones de la terminal. El aumento de pasajeros se traduce diariamente en largas colas para completar los procesos de abordaje.