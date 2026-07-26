Paso de onda tropical causará lluvias e intensas descargas eléctricas en gran parte del país este 26Jul, según Inameh

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronosticó este 26 de julio un domingo de lluvias y chubascos en gran parte de Venezuela, por el paso de una onda tropical.

El avance de la onda tropical N.º 30 alterará las condiciones atmosféricas en el territorio nacional. Abundantes mantos nubosos cubrirán desde las primeras horas del día a los estados del centro, occidente y sur del país.

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Las precipitaciones ganarán fuerza durante la tarde y la noche e incluirán descargas eléctricas en múltiples regiones. Por ello, las autoridades instaron a la población a tomar previsiones ante las malas condiciones meteorológicas. La advertencia abarca tanto a las zonas urbanas como a los sectores rurales de la geografía venezolana.

Las lluvias matutinas afectarán a Bolívar, Amazonas, Anzoátegui, Guárico, Cojedes, Apure, Barinas, Portuguesa, Lara, Falcón, Yaracuy, los Andes y Zulia. Nubes más densas cubrirán la Guayana Esequiba, el nororiente y la zona centro norte costera después del mediodía. El motivo es que el sistema generará un aumento significativo de la inestabilidad en estas áreas.

Caracas, Miranda y La Guaira registrarán lloviznas dispersas en la mañana, especialmente sobre las zonas montañosas. La cobertura nubosa aumentará después del mediodía para dar paso a precipitaciones de intensidad variable. La capital y sus alrededores experimentarán una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 28 °C.

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El calor sofocante predominará en las zonas del occidente y el oriente del territorio nacional. Maracaibo registrará la temperatura más alta de todo el país al alcanzar los 37 °C, mientras La Guaira marcará hasta 35 °C. En contraste, los termómetros en ciudades andinas como Mérida caerán hasta los 6 °C de mínima durante la jornada.