Quién es Paula Henao, la nueva ministra de Hidrocarburos designada por Delcy Rodríguez

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, designó este miércoles a Paula Henao como nueva ministra de Hidrocarburos, lo que se suma a la serie de cambios ministeriales que ha realizado desde su juramentación.

Rodríguez, que también se desempeñaba como ministra de Hidrocarburos, destacó que Henao es ingeniera en petróleo. En tal sentido, manifestó que tendrá la «responsabilidad de continuar impulsando el motor energético de nuestro país».

«Confío plenamente que, con su profesionalismo, amplia experiencia y muchos años de trayectoria dentro de este Ministerio, avanzaremos en la recuperación y desarrollo del sector energético», acotó Rodríguez.

He designado a la ingeniera de petróleo Paula Henao como nueva Ministra de Hidrocarburos, con la responsabilidad de continuar impulsando el Motor Energético de nuestro país y fortalecer el desarrollo soberano de la industria petrolera, gasífera y petroquímica nacional. pic.twitter.com/gG7NwIeieB — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) March 11, 2026



Henao, que hasta este miércoles encabezaba el Viceministerio de Petróleo, estará al frente de una de las principales carteras del país. «Va a fortalecer el desarrollo soberano de la industria petrolera, gasífera y petroquímica nacional», agregó Rodríguez.

¿QUIÉN ES HENAO?

La ingeniera cuenta con una amplia trayectoria dentro del sector petrolero nacional. Desde su puesto como viceministra de Petróleo, ha participado en varias de las rondas de negociaciones en materia de energía con Estados Unidos durante las últimas semanas.

Henao estuvo presente en la reunión de Delcy Rodríguez con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. Tras este encuentro, ambos países concretaron un «histórico acuerdo» para la explotación de los hidrocarburos del país.

A mediados de enero, Henao calificó como «muy oportuna» la reforma de la Ley de Hidrocarburos. «Nos permite promover el desarrollo de esos campos atrayendo inversiones que van a significar más beneficios para el pueblo», añadió.

Tras su designación, Henao pasará a ser una pieza clave en los nuevos vínculos con Estados Unidos, tras el restablecimiento de relaciones y el avance de acuerdo en materia de hidrocarburos y minería.