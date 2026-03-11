Venezuela

¿Podría haber un aumento de salario mínimo a $200? Economista reveló su proyección «realista»

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
salario

El economista Asdrúbal Oliveros aseguró que con las condiciones actuales que vive el país es muy poco probable que los trabajadores puedan percibir un aumento de 200 dólares del salario mínimo como al que están aspirando.

«Sé que es lo justo que el sueldo mínimo arranque en unos $200 y vamos a decir que $100 las pensiones. Entonces estamos hablando que prácticamente todo el excedente se iría para cubrir los salarios y el Estado es más que los empleados, es un elemento importante por supuesto, pero también la infraestructura, el tema eléctrico que hay que invertir, la propia necesidad de la industria petrolera para hacerla crecer, las divisas de las importaciones que necesitas para poder abastecer», reveló en entrevista con Román Lozinski.

En ese sentido, sostuvo que la experiencia demuestra que aumentar el salario por decreto y «generar bolívares artificiales es peor el remedio que la enfermedad».

«El salario está basado en productividad, que las empresas produzcan más y que también tengamos un Estado más ordenado. ¿De verdad necesitamos tres millones de empleados públicos? Es un debate sobre cuánto debería ser el estado óptimo del Gobierno, pero a lo mejor el tamaño óptimo es otro para que tengas empleados públicos que puedan ganar bien», se preguntó.

¿A CUÁNTO PODRÍA AUMENTAR EL SALARIO AL DÍA DE HOY?

A juicio de Asdrúbal Oliveros, tiene que haber un debate honesto en el que el Estado se comprometa a pagar lo máximo posible.

«Una referencia y con los datos que uno tiene a la mano con estimaciones, algo que puede ser manejable para el Estado podría probablemente acercarse a $100 y las pensiones acercarse a unos $50 o $100, eso sería lo realista y dista mucho de la aspiración de los trabajadores», admitió.


En esta línea, urgió que todos los implicados se sienten con una calculadora a sacar «cuentas reales».

Por otra parte, señaló que se requiere la restitución de las escalas salariales y una reforma a la Ley del Trabajo que se adapte a un entorno multimoneda y a los avances tecnológicos.

«No hay ingresos que permitan que el Estado pueda pagar un sueldo decente con este número de trabajadores sin una reforma estructural», concluyó el economista.

