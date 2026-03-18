¿Quién es Gustavo González López, el nuevo ministro de Defensa con pasado en el Sebin?

Este miércoles Delcy Rodríguez apartó de su cargo como ministro de Defensa a Vladimir Padrino López, quien era el ministro con más años en su cargo, en su lugar nombró a Gustavo González López, quien tiene un largo historia en el que destaca por su paso en la dirección del Sebin y como ministro de Interior.

Egresado de la Academia Militar en 1982, su ingreso a las altas funciones gubernamentales comenzó en 2006, cuando lo designaron presidente del Metro de Caracas y también del Metro de Los Teques.

En diciembre de 2008 fue designado por Hugo Chávez comandante del la Quinta División de Infantería de la Selva, y el 30 de julio de 2011, comandante de la Milicia Bolivariana y secretario de la Unidad de Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional.

Desde 2014, después de las protestas, lo nombraron director general del Sebin y presidente del Centro Estratégico de Seguridad y Protección Patria. Durante su estancia en el Sebin estuvo envuelto en varias polémicas y los destituyeron brevemente después de la muerte del concejal Fernando Albán, en octubre, tras caer del piso 10 del Sebin en Caracas, y tras un incidente de seguridad con la caravana presidencial de Maduro.

No obstante, al cabo de unos meses lo regresaron a su cargo como director del Sebin, tras la traición de Cristopher Figuera.

González López fue uno de los siete funcionarios que recibieron sanciones específicas por parte del gobierno de Barack Obama por presuntos abusos contra los derechos humanos. En respuesta, Nicolás Maduro en una cadena nacional en marzo de 2015 lo nombró ministro de Interior como «un premio a su constancia» y además una forma de reivindicarlo «por esta agresión del imperio estadounidense a uno de sus soldados, soldado de la Patria».

Posteriormente, en 2017 Canadá lo sancionó por «ruptura del orden constitucional venezolano» tras las elecciones de la Asamblea Constituyente.

En marzo de 2018, el Consejo Federal de Suiza impuso sanciones financieras en las que congeló sus activos y prohibió la entrada y tránsito por ese país.

En enero de 2019, a dos meses de su salida del Sebin, un magistrado desertor del Tribunal Supremo de Justicia, Christian Zerpa, aseguró que González López estaba desaparecido desde su salida del Sebin y urgió a Nicolás Maduro a que diera una señal de vida.

Al día siguiente, González López reapareció en público al lado de Maduro, quien lo designó Consejero de Seguridad e Inteligencia de la Presidencia de la República.

El 19 de octubre de 2024 lo nombran Intendente de Asuntos Estratégicos y Control de Producción de Petróleos de Venezuela, cargo recién creado en ese momento.