¿Quién es Enrique Quintana, el nuevo director de Conatel que designó Delcy Rodríguez?

Enrique Quintana fue designado como nuevo director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), ente adscrito al Ministerio de Comunicación e Información.

La decisión fue establecida en Gaceta Oficial extraordinaria N° 6.992 de fecha 5 de marzo.

En el Decreto número 5.263 se establece que Quintana Sifontes asumirá de inmediato las competencias inherentes al cargo en sustitución de Jorge Márquez.

Vale mencionar que Enrique José Quintana Sifontes es un licenciado en Administración con más de 20 años en la administración pública venezolana.

Además, fue gerente general de operaciones de Conatel desde 2009, director general en 2017 y presidente del Instituto Nacional de Transporte Terrestre en 2018.

CONATEL CERRÓ UNA EMISORA EN CARABOBO: SNTP DENUNCIA QUE EN 2026 VAN CUATRO ESTACIONES «SACADAS DEL AIRE»

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa (SNTP) ha denunciado el cierre de cuatro emisoras de radio en lo que va de este 2026, a la vez que alertaba sobre las violaciones al derecho de la información y la libertad de expresión.

Funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) se presentaron este viernes en la emisora Rítmica 104.1 FM de Puerto Cabello, según el SNTP. Luego el medio fue cerrado y sacado del aire.

«Los funcionarios incautaron equipos y bienes de la estación, que tenía 26 años al aire de manera ininterrumpida. Cerca de 30 trabajadores quedaron cesantes», acotó el SNTP. «Rechazamos esta acción que restringe el derecho a la información», añadió.

El caso de Rítmica no es aislado. De acuerdo a reportes del SNTP en su cuenta de X (Twitter), otras tres emisoras han sido cerradas en lo que va de 2026.

El organismo contabilizó el primer caso el pasado 7 de enero. La emisora Impacto 105.3 FM de la ciudad de La Fría, en el municipio García de Hevia del estado Táchira, salió del aire «después de que no fuera renovada su concesión».

El segundo caso se remonta hasta el 30 de enero, cuando fue cerrada la emisora Unika 92.1 FM de la parroquia Coche, en Caracas. Su director, Mario Moro, afirmó al SNTP que, desde 2024, intentaron sin éxito la habilitación y consignar documentos.

«Funcionarios del ente regulador, acompañados por efectivos de la Guardia Nacional, llegaron a la sede cerca de las 10:00 am y luego de 10 horas procedieron al cierre e incautaron la consola, una computadora, micrófonos y el enlace con el transmisor», acotó el SNTP.

La emisora Urbana 94.3 FM de la localidad de Guatire, en el estado Miranda, también cerró el pasado 20 de febrero. «La medida incluyó el cese de las transmisiones y la incautación de la totalidad de los equipos de transmisión», afirmó.

Activistas y periodistas han denunciado durante años el cierre de emisoras en el país. Aunque no hay cifras oficiales, la ONG Espacio Público contabilizó al menos 284 casos entre 2003 y 2022.