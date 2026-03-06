Mundo

Madrastra siniestra: Le hizo creer a su esposo que su hijo tenía fiebre, pero un macabro crimen salió a la luz

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Los habitantes de Indonesia están conmocionados por el caso de un niño de 12 años, identificado como Nizan Shafi, quien murió luego de que su madrastra lo obligó a beber agua hirviendo.

Nizan falleció el pasado 19 de febrero en la ciudad de Sukabumi, pero el caso trascendió esta semana. La tragedia salió a la luz cuando el padre del niño presentó una denuncia contra su esposa, que fue identificada solo como TR.

De acuerdo a medios internacionales, Nizan logró hablar con las autoridades poco antes de morir. El niño aseguró que su madrastra lo obligó a tomar agua hirviendo, una historia que fue verificada por estudios forenses.

Nizan fue internado de emergencia en el Hospital General Jampangkulon, pero falleció por la gravedad de sus heridas. La autopsia reveló quemaduras extensas y lesiones permanentes en labios y nariz, a lo que se sumaron severos daños en los órganos internos.

CONMOCIÓN POR NIZAN

El jefe de la policía de Sukabumi confirmó que encontraron evidencias de «violencia física y psicológica» contra Nizan. Aunque faltan conocer detalles de las circunstancias en las que ocurrió el crimen, las autoridades confían en la declaración que dio el niño antes de morir.

Por su parte, el padre de Nizan aseguró que su esposa lo había llamado para decirle que el niño tenía fiebre. Cuando llegaron al hospital, la mujer dijo falsamente que las ampollas en su boca se debían a la fiebre y la leucemia, enfermedad que no padecía.

Las autoridades interrogaron a 16 personas, incluyendo «familiares, testigos que presenciaron la escena del crimen y peritos del personal médico o médicos que atendieron a la víctima».

La mujer se encuentra detenida y las autoridades intentan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el brutal maltrato. Así pues, esperan que la victimaria enfrente varios cargos, incluyendo homicidio.

