¿Quién es Dinorah Figuera? La opositora elegida por EEUU para encabezar diálogo con el Gobierno

En las últimas horas hay un nombre que se ha vuelto tendencia dentro del ecosistema de la política en Venezuela, «Dinorah Figuera», su regreso al país tras ocho años en el exilio ha desatado intensos debates tanto dentro del gobierno de Delcy Rodríguez, como dentro de la oposición.

Figuera, quien estuvo ocho años en el exilio tras el asesinato del concejal Fernando Albán por parte de funcionarios del Sebin, regresó al país por orden de los Estados Unidos, quien entre otras cosas la instruyó para que lleve a cabo una agenda para la conformación de un nuevo CNE libre y transparente, así como la restitución de garantías políticas, entre otras libertades.

La dirigente política dice que viene en nombre de la Asamblea Nacional de 2015 en su rol de presidenta de dicha entidad. Además, ha asegurado que no tiene aspiraciones partidistas, ni agendas ocultas, sino que su rol pasa por lo meramente institucional para cumplir con lo pedido por los Estados Unidos.

Sin embargo, no hay que olvidar su militancia en Primero Justicia así como en plan tripartita entre Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo que la llevó a encabezar el Parlamento para sustituir a Juan Guaidó, quien solo se quedó con el respaldo de Voluntad Popular.

Figuera, quien es médico de profesión estuvo durante ocho años exiliada en España. Aunque no ha ocupado cargos populares importantes, esto no ha impedido su ascenso en la política hasta llegar a encabezar uno de los procesos de negociación más importantes en la historia de Venezuela.

Con Primero Justicia estuvo en varias cargos públicos, entre ellos: concejal del Municipio Libertador de Caracas 1995 al 2000; Concejal Metropolitana de Caracas 2000 al 2004, Subsecretaria Municipal del Municipio Libertador de Caracas, dirigente Social y comunitaria, entre otros.

Su primer periodo como diputada lo hizo en el periodo 2010-2015, representando al estado Aragua. Posteriormente, la reeligieron para la Asamblea Nacional de 2015.

En 2018 lideró las protestas por el asesinato del padrino de su hija y compañero político Fernando Albán Salazar, por lo que empezó a ser perseguida por el Sebin. Estuvo 10 días refugiada en la embajada de Francia junto a su hija hasta que logró salir del país con destino a España.

El 5 de enero de 2023, con la unión de Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo para sustituir a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional 2015, dichos partidos la eligieron como la nueva presidenta del Parlamento. Pocos días después, el 8 de enero la administración de Nicolás Maduro emitió una detención en contra de ella y de las diputadas Marianela Fernández y Auristela Vásquez.

Desde entonces mantuvo un bajo perfil público y llegó a ejercer su profesión en España antes de este sonado regreso al país, por instrucciones de los Estados Unidos.