657 solicitudes: AN publicó la lista completa de los postulados a magistrados del TSJ y demás cargos del Poder Judicial

La Asamblea Nacional presentó este viernes la lista de los candidatos para los cargos de magistrados, inspector general de tribunales y director de la Escuela Nacional de la Magistratura.

En un comunicado, el Parlamento indicó que el Comité de Postulaciones Judiciales se pronunciará sobre la admisión de las impugnaciones recibidas en el lapso del viernes, 19 de junio, al viernes, 3 de julio.

«Las impugnaciones se deben hacer por escrito, mediante prueba fehaciente, a cualquiera de las candidatas o candidatos, que se computarán desde la publicación de la lista», señaló.

La instancia parlamentaria recibió un total de 657 solicitudes, compuesta por 561 aspirantes a magistrados, 63 para inspector general de tribunales y 33 aspirantes como director de la Escuela Nacional de la Magistratura.

Entre los nombres destaca Luis Emilio Rondón, actual magistrado de la Sala Político Administrativa, quien estaría buscando su reelección.

Cabe destacar que entre las responsabilidades del inspector general de tribunales destaca supervisar, investigar y evaluar el desempeño de los juzgados y tribunales del país.

Con respecto al director de la Escuela Nacional de la Magistratura, estará al frente de la institución encargada de la formación, capacitación y profesionalización de jueces y demás servidores del Poder Judicial.

A continuación la lista completa de postulados: