¿Qué va a pasar con la baba que se viralizó tras aparecer en El Hatillo? Esto revelaron las autoridades

Luego de que una baba de aproximadamente metro y medio de largo se hiciera viral por estar suelta en el drenaje de la calle B7 de La Lagunita, municipio El Hatillo, organismos de seguridad lograron rescatarla de forma exitosa.

«Se recibió una llamada al Centro de Control Integral la cual informaba que, en un sistema de drenaje de la urbanización La Lagunita, había un cocodrilo», reportó Protección Civil en sus redes sociales.

En ese sentido, añadió que se procedió a desplegar una comisión de Protección Civil de El Hatillo en el lugar, la cual realizó el rescate exitoso del ejemplar. «Procedimiento en el cual estuvo presente un representante del Ministerio de Ecosocialismo quien, junto a PC, informaron a los entes correspondientes, incluida la Fiscalía Ambiental», acotó.

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Asimismo, aclaró que aún no han decidido a dónde la trasladarán. «En los actuales momentos el animal rescatado exitosamente se encuentra a salvo en una casa de resguardo en Caicaguana, hasta que las autoridades competentes decidan cuál es el mejor hábitat para el ejemplar».

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Por su parte, el Ministerio de Ecosocialismo aclaró que se trataría de una baba (Caiman crocodilus).

«El animal recibió atención oportuna y profesional en el lugar. El equipo de Protección Civil le practicó una asepsia cuidadosa en la zona de la cola para garantizar su bienestar y prevenir cualquier complicación de salud», detalló.

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En esta línea, señaló que luego de realizarse una evaluación clínica la liberarán en su ecosistema natural.

«Esta labor fue posible gracias a la rápida articulación y el compromiso institucional de: Protección Civil El Hatillo, Polihatillo y la Unidad Territorial Ecosocialista de Distrito Capital», concluyó el organismo.