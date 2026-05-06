¿Qué se necesita y cuánto sería la inversión para recuperar el sistema eléctrico? La explicación de los especialistas

El ingeniero especialista en energías alternativas, Luis Ramírez, aseguró que la recuperación de la infraestructura del sistema eléctrico nacional (SEN) requiere de un nivel de inversión «significativo» y una ejecución estratégica dividida en etapas.

«La estrategia inicial se centra en la recuperación del parque termoeléctrico y la optimización de la generación hidroeléctrica, columna vertebral del suministro en Venezuela», consideró durante su ponencia en el foro Estrategias de recuperación nacional: una mirada desde los postgrados de ingeniería de la UCAB.

Según el especialista, Venezuela tiene potencial en materia de energía eólica y la fotovoltaica. «Se estima que el país debería incorporar al menos unos 3000 o 4000 MW de estas energías, lo que podría implicar una inversión de 2500 millones de dólares».

«Lo importante es que estamos en el momento de poder tener un sistema mucho más confiable del que teníamos hace algunos años atrás», expresó.

En este sentido, recalcó que el país posee condiciones geográficas y climáticas excepcionalmente favorables para estas tecnologías, las cuales ya se han adoptado con éxito por otros países como Colombia y México.

IMPORTANCIA DE LA EMPRESA PRIVADA

El ingeniero electricista y representante del departamento de comercialización de baterías industriales de Duncan, Manuel Pérez, señaló que la acumulación de energía es un pilar indispensable para cualquier solución energética a largo plazo.

Además, sostuvo que el aporte de la empresa privada se centra actualmente en la innovación tecnológica aplicada a sistemas de protección y respaldo. «Estos equipos permiten sostener el suministro eléctrico durante tiempos determinados, actuando como un seguro ante fluctuaciones o caídas en la red principal».

«Para todo sistema eléctrico y para cualquier tipo de solución energética de un país, es necesaria la acumulación de la misma», explicó Pérez.

Asimismo, detalló que la generación de energía pierde eficiencia si no existen mecanismos robustos para guardarla y distribuirla de forma controlada.