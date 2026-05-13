¿Qué se necesita para reducir la brecha cambiaria en el país? La propuesta de un experto

El economista Asdrúbal Oliveros aseguró que el Estado debe tomar acciones para intervenir y disminuir la brecha cambiaria ya que esto se traduciría en la estabilización de la economía.

«Más que la devaluación, que obviamente tiene efectos perniciosos, el tema central es la brecha cambiaria. Es el gran meollo en Venezuela. Al tú tener un tipo de cambio en 508, pero vas a comprar dólares y no hay quien te los venda, no existe, no hay ningún hecho fáctico que te muestre a ti que hay operaciones a esa tasa», comentó en conversación con Román Lozinski.

«O bien las empresas más formales están comprando en la llamada tasa de intervención que está a 611, muy superior. O bien, el que no está en la banca, que es a lo mejor más pequeño, más informal, lo tiene que comprar por sobre 650. Ese es el gran tema, cómo yo compro a 650 pero mis precios están obligados por ley a fijarse en 508», acotó.

Para Oliveros esto es lo que ocasiona las distorsiones en la economía venezolana. «Entonces tengo que hacer allí malabarismo financiero para poder garantizar la operatividad del negocio que se traducen en problemas para pagar, altos precios en dólares. Por eso, es que cuando cualquier visitante extranjero viene se sorprende de los precios en dólares porque genera esa distorsión».

«Acá lo que urge es una medida que permita reducir la brecha para que se vayan acabando esas distorsiones. Yo creo que allí el Estado no solamente tiene que vender divisas, que ha vendido casi ya 4.000 millones de dólares, una cifra muy importante, pero creo que también hay que atender ese mercado paralelo. Ese mercado paralelo no lo puedes dejar por fuera porque allí está comprando y vendiendo un universo importante de actores», aseguró.

En este sentido, explicó que hay diferentes estrategias a seguir con respecto a este tema. «Puedes intervenir a través de mesas de cambio que existen en Venezuela, a través de aplicativos cripto que es un vehículo que une el mercado de divisas con el ecosistema cripto porque en realidad buena parte de las transacciones que se hacen en el mercado paralelo utilizan como puente los aplicativos cripto».

«Hay diferentes mecanismos financieros para intervenir en ese mercado, para darle liquidez, de tal manera que las tasas se vayan cerrando que es lo que deberías ver. Tú deberías ver primero un movimiento de ese 650 retrocediendo y probablemente acercándose a esa tasa de intervención y luego que esa tasa de intervención se vaya ajustando con la tasa del BCV», consideró.

«De tal manera que tú de tres tasas logres acercarte a un rango en el que esas tres estén en una banda muy pequeña y entonces vamos a ver una disminución importante de distorsiones. Mientras no tengamos esa inyección de dólares no terminas de resolver de raíz el problema», concluyó.