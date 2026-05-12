Destituidos y detenidos 12 funcionarios de Polianaco, incluido el director por caso de exconcejal del Psuv: lo hallaron muerto en un calabozo

El asesinato del exconcejal del municipio Anaco, José Manuel Nazareth García Sabino, ha sacudido al estado Anzoátegui y país entero, luego de que la autopsia practicada reveló que el dirigente murió por asfixia mecánica por estrangulamiento, descartando la versión inicial de un supuesto suicidio.

Por el caso, fueron detenidos este martes, 12 de mayo, hasta 12 funcionarios policiales. Entre ellos, el director de la Policía Municipal de Anaco (PoliAnaco), el comisario Pedro Parra.

Lo que se precisó, es que el procedimiento lo ejecutó el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, que junto con la Fiscalía 19, adelanta las indagatorias.

El hallazgo de su cuerpo en los calabozos de la Policía Municipal de Anaco se registró el pasado sábado, 9 de mayo.

Se detalló, que a García Sabino, de 31 años, lo encontrado suspendido del cuello con un mecate en el área de los baños del centro de detención. La primera hipótesis fue que se quitó la vida.

Sin embargo, tras el traslado de su cuerpo al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, en Barcelona, se confirmó que se trató de un homicidio.

12 funcionarios del cuerpo policial de Anaco, estado Anzoátegui, entre ellos el director de la policía, fueron destituidos y detenidos, por su implicación en la muerte del exconcejal del PSUV, José Manuel García. 🎤 Nuestra corresponsal @susanaquijadac con los detalles. pic.twitter.com/XIDcm6UKFv — El Noticiero Televen (@El_Noticiero) May 12, 2026

¿POR QUÉ SE ENCONTRABA DETENIDO?

El exconcejal del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), ingeniero industrial y presidente del movimiento «Anaco Somos Todos», estaba privado de libertad desde febrero de este mismo año. Figuraba como acusado de estafa agravada, vinculada a un sistema de ahorro para la compra de motocicletas.

Sin embargo, allegados y el exfiscal del Ministerio Público Zair Mundaray sostienen que su detención tuvo un trasfondo político, relacionado con denuncias de corrupción en la Alcaldía de Anaco, incluyendo la venta ilegal de chatarra.

En tanto, el padre de García Sabino, durante el sepelio realizado este lunes, 11 de mayo, en Barcelona, exigió justicia. Advirtió, además, sobre la repetición de muertes bajo custodia policial en Venezuela.

«Esto no puede quedar así. Se están dando en Venezuela repetitivos casos (de muertes) bajo custodia de la misma policía. Que se están ya revelando a la luz pública y nos estamos dando cuenta de que se está haciendo como una costumbre», dijo.