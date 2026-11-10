¿Qué pasó realmente en Puerto Ayacucho? Lo que aclaró el Cicpc tras video viral sobre presunta extorsión en un comercio

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) desmintió un video viral en redes sociales en la que unos comerciantes denunciaban una presunta extorsión por parte de los funcionarios en Puerto Ayacucho, estado Amazonas.

En el video se pueden ver a los funcionarios sacando mercancía del establecimiento comercial. Ante esto, el organismo rechazó las acusaciones. «La publicación difundida en redes sociales sobre una presunta extorsión en Puerto Ayacucho, estado Amazonas, es totalmente falsa».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Delegación Municipal de Investigación Penal Ciudad Guayana (@guayanacicpc)

En este sentido, explicó por qué los uniformados se estaban llevando la mercancía. «La presencia de los funcionarios en el local comercial obedeció a la necesidad de entregar una citación al ciudadano que aparece en el video mencionado, puesto que se encuentra involucrado en un hecho punible tipificado en la Ley Sobre el Delito de Contrabando».

Por esta caso confirmaron las detenciones de Manuel Argenis Rivas Mina, venezolano de 31 años, y Javier Tobian Florido, de nacionalidad colombiana y de 55 años de edad.

Ambos hombres quedaron a la orden de la Fiscalía. «Las pesquisas establecieron que el propietario del comercio posee registros policiales por violencia de género y actualmente es señalado como el encargado de recibir los artículos ilícitos provenientes de Colombia».

Para finalizar, el Cicpc exhortó a los ciudadanos a verificar la información que circula en redes sociales e informarse a través de canales oficiales.