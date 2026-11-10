Alertaron sobre falso medicamento inyectable en el país, lo distribuyen por redes sociales

El Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel (INHRR), emitió una alerta sanitaria tras detectar la comercialización clandestina, distribución irregular y falsificación en territorio nacional de péptidos y análogos inyectables presentados en viales sin aval sanitario.

El organismo indicó que encontraron múltiples lotes de procedencia incierta y carentes de registro oficial. «Productos desprovistos de autorización sanitaria y comercializados por vías no reguladas, tales como plataformas digitales y redes sociales».

«La ausencia de trazabilidad, origen desconocido y falta de controles de esterilidad, almacenamiento y composición real impiden garantizar la seguridad y eficacia terapéutica, lo cual representa un peligro inminente para la salud pública», indicó el organismo a través de un comunicado de alerta divulgado en sus redes sociales.

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Ante esta situación irregular recomendaron a los venezolanos evitar la adquisición de péptidos o fórmulas inyectables mediante redes sociales, sitios web o canales de distribución informales.

Además, hicieron un llamado a verificar que cualquier fármaco o insumo posea el registro y la permisología oficial emitida por la autoridad competente antes de su uso.

De igual forma, instaron a las personas a suspender inmediatamente la administración de productos cuya procedencia, etiquetado o autenticidad no puedan ser comprobados fehacientemente.

En esta línea, recalcaron el llamado a consultar de manera prioritaria al personal médico calificado ante cualquier duda relacionada con tratamientos farmacológicos.

Para finalizar, destacaron la importancia denunciar este tipo de casos. «Reportar ante los organismos de salud cualquier oferta sospechosa o comercialización clandestina de estos insumos».