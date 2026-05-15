¿Qué pasará con los vuelos internacionales? Los dardos de IATA sobre la infraestructura de los aeropuertos en el país

El vicepresidente regional para las Américas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Peter Cerda, aseguró que actualmente Venezuela es un país de interés turístico, social y económico para las líneas aéreas y añadió que hay que ver el escenario actual con optimismo tras una década de desconexión.

«Creo que tenemos que tener optimismo pero hay mucho trabajo por delante que se tiene que realizar para que realmente podamos tener buenos beneficios, buena conectividad y sobre todo que pueda beneficiar a los ciudadanos venezolanos y contribuir al bien social y económico del país», dijo en entrevista para Shirley Radio.

«En el caso de Caracas ¿Qué se tiene que hacer? Hay que mejorar la infraestructura, los servicios. Geográficamente Caracas tiene una posición privilegiada. El aeropuerto en sí, lo que es el espacio, tiene un amplio espacio para crecer, pero hay un abandono de la infraestructura que va a requerir mejoras si realmente quiere dar los servicios que dan los otros aeropuertos que compiten con ellos», acotó.

Asimismo, destacó que aún hay obstáculos que superar dejados por el gobierno de Nicolás Maduro. «Hoy en día aerolíneas argentinas no pueden sobrevolar el país por una restricción que puso el antiguo gobierno de Maduro y esa restricción no se ha eliminado. IATA ha estado trabajando para que se elimine esta medida porque tiene un gran impacto para las líneas aéreas, tanto para sobrevolar el país para ir a Norteamérica como para operar en el país».

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Por otra parte, el experto destacó la importancia de que mejoren los aeropuertos secundarios del país.

«Yo creo que la conectividad internacional se va a ver beneficiada de una manera importante para los venezolanos, porque esa conectividad internacional está regresando. Yo creo que esas son buenas noticias pero nuevamente, tenemos que crecer con responsabilidad. Tenemos que asegurarnos que los niveles y los servicios de seguridad, eficiencia, operatividad, de los aeropuertos, pueda acoplar a todos estos vuelos que están volviendo», apuntó.

Para finalizar, señaló que a medida que sigan llegando nuevas líneas aéreas los precios seguirán bajando. «Eso va a cambiar, sin duda. Con el tiempo, con la competencia que vaya entrando tanto doméstica e internacional, esos precios van a ir bajando porque el pasajero va a tener opciones para elegir cómo va a volar, con qué compañía y en qué ruta», concluyó.