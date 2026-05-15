¡Tome previsiones! Dos ondas tropicales llegarán al país en las próximas horas, esto informó Inameh

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó este jueves sobre la llegada de dos ondas tropicales esta semana, alertando sobre precipitaciones variables en el oriente del país.

El organismo emitió un informe de seguimiento de estos fenómenos durante su paso por el océano Atlántico. En la imagen se aprecia que las ondas tropicales 3 y 4 se dirigen hacia territorio venezolano.

Aunque están ubicadas en distintas coordenadas, se esperan que ambas ondas lleguen al territorio nacional entre el viernes y sábado, 15 y 16 de mayo. El fenómeno impactará, en primer lugar, a la Guayaba Esequiba y luego podría continuar sobre el resto del país.

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Por otra parte, el Inameh informó que durante la noche de este jueves predominará el cielo parcialmente nublado. Asimismo, se esperan lluvias de intensidad variable en distintas zonas del país.

Los estados afectados por las lluvias serían los siguientes: Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, sur de Guárico, suroeste de Anzoátegui, oeste de Barinas, oeste de Apure, Mérida y oeste de Zulia.

¿CUÁNTAS ONDAS HABRÁ ESTE AÑO?

Con el comienzo del periodo de lluvias también comenzó la temporada de ondas tropicales en el Atlántico. El presidente del Inameh, Reidy Zambrano Méndez, exhortó a la ciudadanía a tomar previsiones.

Zambrano detalló que se formarán entre 51 y 57 de estos fenómenos frente a las costas africanas. «Estamos estimando que a nuestro país lleguen entre 41 y 46 ondas para este año», explicó en Venezolana de Televisión (VTV).

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El especialista aclaró que no todas las ondas tropicales incidirán directamente en las lluvias en el país. Sin embargo, algunas, bajo ciertos parámetros, podrían generar importantes precipitaciones a nivel nacional.