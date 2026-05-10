¿Qué pasará con las prestaciones sociales? Ministro de Trabajo reveló cuál podría ser el futuro de estos beneficios

El ministro de Trabajo, Carlos Alexis Castillo, habló sobre las prestaciones sociales en Venezuela y alegó que ese sistema «nunca se ha cumplido» en el sector público, por lo que abogó en buscar uno que «de verdad sea sustentable».

Durante una entrevista con Abriendo Puertas de Venevisión, el titular de la cartera criticó el modelo de prestaciones sociales. Partiendo de ello, alegó que fue durante el Gobierno de Hugo Chávez que se «pagaron» estos beneficios que daban cuenta de un mandato anterior.

«¿Qué pasó con las prestaciones sociales en este país? Se creó un sistema de prestaciones sociales que en el sector público nunca se ha cumplido. Esa es la verdad», precisó el ministro de Trabajo.

En ese sentido, consideró que deben buscar un sistema «que de verdad sea sustentable tanto para el país, para los empresarios y también para los trabajadores». «Es decir, no podemos seguir con esa mentira de las prestaciones sociales», apuntó.

¿Qué hay que cambiar en esa Ley del Trabajo? Creo que hay que cambiar muchas cosas pero sobre todo redactarla desde la realidad social…

¿Qué pasó con las prestaciones sociales en este país? Se creo un sistema de prestaciones sociales que en el sector público nunca se ha… pic.twitter.com/J58jso2GAR — Margarita Oropeza (@moropeza_vv) May 10, 2026

INAMOVILIDAD LABORAL Y CONTROL DE PRECIOS

En otro punto, Castillo se refirió a la posibilidad de que ocurra una especulación de precios ante el nuevo aumento del ingreso mínimo integral. Frente a eso, dijo que tomarán «medidas» para vigilar que eso no ocurra y tampoco haya «desabastecimiento».

«Por eso estamos sentados con los sectores económicos y con los sectores empresariales para evitar que eso ocurra. Por eso, responsablemente estamos conteniendo la posibilidad de dar un aumento irresponsable que vaya a disparar los precios», justificó.

¿Ustedes van a tomar medidas para vigilar que no ocurra en el país desabastecimiento y para vigilar precios, que no suban los precios? Por supuesto, y por eso estamos sentados con los sectores económicos, con los sectores empresariales con ellos para evitar que eso ocurra y por… pic.twitter.com/11ZYvs83t6 — Margarita Oropeza (@moropeza_vv) May 10, 2026

En cuanto al tema de la inamovilidad laboral, mencionó que ya han entrado en conversaciones sobre ese punto.

«La inamovilidad tiene 23 años en este país y no quisiera entrar tanto en el tema jurídico, pero bueno. La inamovilidad es un concepto que se aplica fundamentalmente para la protección de las actividades sindicales, de la dirigencia sindical y no para protección del empleo», concluyó.