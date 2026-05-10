VIDEO: Delcy Rodríguez llegó a La Haya para audiencias sobre el Esequibo y estas fueron sus primeras palabras

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, arribó este domingo a La Haya, Países Bajos, para participar en las audiencias sobre el Esequibo, territorio del que dijo «reivindicarán» los derechos de Venezuela en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), a pesar de que han manifestado en reiteradas oportunidades, que no reconocen su jurisdicción.

Rodríguez realizó una publicación en su cuenta de Telegram, donde escribió: «En nombre del pueblo venezolano, hemos llegado a los Países Bajos para defender la majestad y el vigor del Acuerdo de Ginebra de 1966. No hay duda de que el único titular de la Guyana Esequiba es Venezuela y siempre reivindicaremos sus derechos legítimos e históricos sobre este territorio».

Asimismo, colgó un video donde rindió más declaraciones sobre la participación en la CIJ. La mandataria encargada estuvo secundada por otros altos funcionarios, como el canciller Yván Gil.

A LA HAYA PARA «EJERCER DEFENSA»

La delegación venezolana asistió a esta instancia para «ejercer la defensa» de la normativa legal vigente, según explicó. «Estamos siendo defensores de la legalidad internacional, y aquí estamos llegando a defender la majestad y el vigor del Acuerdo de Ginebra», afirmó Rodríguez.

En este sentido, fundamentó la posición del país en la trayectoria que Venezuela mantiene dentro de los foros internacionales. «Es la Venezuela que siempre ha levantado las banderas de la legalidad y la defensa del derecho internacional», sostuvo.

La mandataria aseguró que actúa como la «voz oficial» del pueblo venezolano en la reivindicación de los derechos sobre el área en disputa. Delcy Rodríguez enfatizó que la documentación presentada por la nación «respalda la soberanía total» sobre el Esequibo.

«Ha quedado muy claro que el único que tiene titularidad sobre este territorio en esta controversia territorial es Venezuela», sentenció.

Delcy Rodríguez concluyó su mensaje reafirmando que no existen vacíos en los argumentos legales que sostiene la delegación en los Países Bajos. «No hay duda alguna, Venezuela es la única titular de este territorio, y nosotros mantenemos nuestra postura en la defensa del Acuerdo de Ginebra», concluyó.