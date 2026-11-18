Una situación irregular se registró en Bimbolandia cuando el emblemático gusanito quedó detenido en las alturas mientras estaba repleto de niños. Sin embargo, el parque de atracciones aclaró que todo se debió a una falla en el servicio eléctrico.

El parque aclaró a través de un comunicado que al ocurrir la falla con la luz la atracción se detuvo por motivos de seguridad, por lo que reiteró que no hubo ningún problema mecánico.

«Queremos recalcar firmemente que no existió ninguna falla mecánica ni ningún riesgo para nuestros usuarios. Nuestros equipos se someten constantemente a revisiones rigurosas, tanto de mantenimiento preventivo como correctivo», acotó el parque.

«Somos los primeros interesados en garantizar un espacio seguro y divertido. Por ello, nunca escatimamos en recursos, esfuerzos ni revisiones técnicas para mantener todo en óptimas condiciones de funcionamiento», añadió la empresa.

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En un video, que se hizo viral en redes sociales, se observa como el gusanito se detuvo en una de sus sesiones más altas, mientras todos quedaron sorprendidos.

Sin embargo, la tensión escaló aún más cuando con ayuda de una escalera y sin mayores medidas de seguridad los empleados del parque empezaron a pedirle a las personas que descendieran.

-Amor, vamos a llevar a los niños a Bimbolandia 😀 Bimbolandia: 📹 gfna19 Threads https://t.co/JpQHIXhlD5 — Bill 👽 (@itsbillnasty) November 17, 2026

En el video, grabado por una madre, se puede ver que muchos niños lloraban por tener que bajar de esa forma. Por suerte, no hubo mayores contratiempos durante el rescate y la situación no dejó hechos que lamentar.

El rescate dejó comentarios en redes sociales al estilo: «No sé qué será más peligroso: Que se haya detenido el gusanito o las escaleras de madera». Mientras que otros añadieron: «Ni un miserable arnés de seguridad para bajar a los niños desde esa altura».