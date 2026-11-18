La líder opositora, María Corina Machado, acudió este miércoles a la sede principal del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) en Caracas.

De acuerdo a su equipo de prensa, la dirigente de Vente Venezuela fue al organismo para actualizar sus datos en el sistema.

Asimismo, a su salida de la oficina, pudo saludar y escuchar a distintos venezolanos, varios de ellos comerciantes de la zona.

Vale recordar que María Corina Machado tenía su pasaporte venezolano vencido desde hace aproximadamente nueve años, sin que se le hubiera permitido renovarlo

#18nov | La líder opositora venezolana, María Corina Machado, acudió este este miércoles a la sede principal del Saime, ubicada en el centro de Caracas, para actualizar sus datos en el sistema. Fotos: @prensamcm https://t.co/KzXP5F6Sjn — Caraota Digital (@CaraotaDigital) November 18, 2026

LA TRANSICIÓN EN VENEZUELA

María Corina Machado considera que Venezuela «ya está en una transición a la democracia» que «avanza no siempre en línea recta».

Machado indicó que la «resistencia ha dado sus frutos» tras recibir el Premio Sebastián Piñera a la Libertad 2026 en el XI Diálogo Presidencial del Grupo IDEA, una asociación de exmandatarios iberoamericanos de derecha a los que la premio Nobel de la paz agradeció por sus aportes a la lucha en Venezuela.

«Ahora estamos en medio ya de una transición a la democracia, una transición que avanza no siempre en línea recta, pero sí en la dirección correcta, porque al final lo que va a prevalecer es la voluntad soberana de los venezolanos, y esa voluntad es indeclinable», manifestó ante el Miami-Dade College (MDC).

La líder venezolana, quien volvió a su país el pasado 25 de octubre, después de casi diez meses en el exterior, agregó que la «proyección» de dicha voluntad venezolana «hacia la victoria se ha hecho irreversible».

También resaltó que «Venezuela finalmente afronta con optimismo estos nuevos vientos de libertad» que se «comienzan a respirar», y que, «a pesar de todas las pérdidas, caídas y dolores», ella y sus aliados están en «la posición más sólida posible para refundar un orden de genuina libertad» en el país.