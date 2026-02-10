¿Qué hace falta para una reconciliación en el país? Lo que había dicho Guanipa minutos antes de su segunda detención

El dirigente opositor, Juan Pablo Guanipa, reveló cuáles serían los pilares para que ocurra una verdadera reconciliación en el país con los dirigentes del chavismo.

«Podemos reconciliarnos, pero siempre con la verdad por delante. Si la verdad no se impone es muy difícil que se pueda dar un proceso de reconciliación en Venezuela», dijo en una entrevista ofrecida a Luis Olavarrieta pocos minutos antes de que lo detuvieran nuevamente.

«Ningún delito hemos cometido y cuando no has cometido un delito y estás preso se produce una profunda injusticia», acotó.

Con respecto al proceso de reconciliación propuesto por Delcy Rodríguez, señaló que está dispuesto a sentarse en la misma mesa. «Yo pienso que el chavismo debe participar en un proceso de reunificación. El chavismo es una realidad en Venezuela. Yo no puedo decirle al chavismo que no existe. Yo no puedo decirles ‘mira, el que dirige tu partido no es el que lo dirige, sino éste’, que fue lo que ellos hicieron con nosotros. Nosotros tenemos que entender que la democracia es el gobierno de las mayorías con el respeto a las minorías».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

LEA TAMBIÉN: EL DARDO DE JORGE RODRÍGUEZ A LOS DIRIGENTES OPOSITORES PARA QUE PUEDAN REGRESAR AL PAÍS

«El gobierno de Chávez fue un gobierno de mayoría, pero con irrespeto a las minorías. El gobierno de Maduro fue un gobierno de minorías con irrespeto a las mayorías. Ahora tiene que venir un gobierno que realmente se identifique con las democracias; un gobierno de mayorías con respeto a las minorías. El chavismo tiene que tener su espacio en cualquier Venezuela que queramos construir», comentó.

Asimismo, resaltó algunos de los procesos que debe incluir la amnistía. «Cuando a mí me hablan de reconciliación, yo digo, vamos a reconciliarnos pero con la verdad por delante. Vamos a aceptar que los partidos no están en manos de los dirigentes que son sus líderes naturales, entonces vamos a resolver eso. Vamos a reconocer que ha habido procesos electores que no han sido respetados, entonces vamos a reconstruir el país con base al respeto, a la soberanía».

«Respetemos las reglas, si yo voy a un proceso y tú eres el candidato y me ganas, yo tengo que reconocer eso y prepararme para otra oportunidad. Si esas cosas las respetamos, el país va a funcionar mucho mejor», concluyó.