El dardo de Jorge Rodríguez a los dirigentes opositores para que puedan regresar al país

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dejó entrever la posibilidad del regreso de María Corina Machado y otros opositores al país, siempre y cuando se apeguen a las directrices que planea poner sobre la mesa el gobierno encargado de Delcy Rodríguez a través de la ley de Amnistía.

Durante una entrevista para Rob Schmitt, el entrevistador le preguntó con respecto a la líder de la oposición, María Corina Machado, a lo que Jorge dejó entrever la posibilidad de su regreso

«Permíteme no hablar de un solo nombre, porque hay muchos actores en el extranjero que deben ser incluidos en la conversación. A través de esta ley de amnistía estamos promoviendo que todos los sectores de la oposición en el exterior cumplan la ley y puedan volver al país», respondió.

Asimismo, aclaró que buscan que nadie se quede por fuera de la ley de amnistía. «Hay sectores extremistas que han promovido la violencia. Nosotros queremos, con la amnistía, que todos los sectores que estén en el exterior, que se ajusten a la ley, vuelvan al país».

Finalmente, recalcó que la ley requiere que estas personas se apeguen a la misma. «Hay una ley de honestidad que se está elaborando actualmente y que contempla trabajar con la gente, pero hay sectores de la oposición en el extranjero que han promovido la violencia, y han llamado a la invasión», insistió Rodríguez.