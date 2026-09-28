«¿Qué estás dispuesto a hacer para que venga?»: Claudia Macero habló del regreso de María Corina y el llamado a elecciones

La jefa de comunicaciones de Vente Venezuela, Claudia Macero, ofreció este lunes una rueda de prensa en la que pidió a los venezolanos seguir luchando para lograr la transición en el país.

«No solamente es cuándo viene María Corina, sino qué estás dispuesto tú a hacer para que ella venga. Qué estamos nosotros dispuestos a hacer para que eso pase. En ese sentido yo les digo que cada vez que yo veo una actividad, los venezolanos estamos consientes de que esto va a cambiar pronto y lo vamos a hacer nosotros con nuestras propias manos», indicó.

«Tenemos una organización maravillosa y además tenemos una ciudadanía estupenda. Hay un país que entiende que esto va a pasar y que va a pasar gracias a nosotros», añadió Macero.

Además, expresó que «María Corina ya está aquí. Está en cada venezolano. En todo aquel que quiere un país distinto. Y eso es indetenible porque tanto daño ha consolidado un movimiento que nos trasciende».

🇻🇪 🚨 URGENTE | “No solamente es cuándo viene María Corina, sino también qué estás dispuesto tú a hacer para que ella venga”, dice @claumacero desde la sede de @VenteVenezuela. Macero ofrece una rueda de prensa tras su histórico arribo al país. pic.twitter.com/3l34tjinp1 — Rafael Santiago (@SantiagoRafa11) September 28, 2026

En este sentido, indicó que hay una sensación diferente en las calles. «Hablaba con algunas personas y me dicen ‘en estas últimas semanas yo he sentido como algo'», dijo.

Asimismo, envió un mensaje a quienes todavía siguen en el poder. «¿Hasta cuándo? Dejen que este país avance. Dejen que los venezolanos puedan decidir a dónde va esto».

«Esta semana escuchamos en la ONU que en Venezuela habrá elecciones. Claro que habrá elecciones. Pues hagámosla. ¿Quieren avanzar a una real transición? Compitamos. Pongan una fecha y dejen que la competencia participe. Nada mejor que ganar una contienda sabiendo que venciste al mejor. Y hoy toda Venezuela está clara: ningún proceso electoral y de transición será creíble sin la participación de María Corina y su partido», sostuvo.

«A quienes tenemos una responsabilidad de liderazgo nos corresponde estar presentes, organizar y actuar. Venezuela es nuestra. Su futuro lo decidimos los venezolanos, con nuestra voz, con nuestro voto, con nuestra discusión. Y eso solo lo podremos hacer con nuestras propias manos», manifestó.

🔴 #ENVIVO | Claudia Macero: “¡Dejen que este país avance! ¡Dejen que los venezolanos puedan decidir a dónde va esto!”, afirmó este #28Sep, al referirse a dirigentes opositores que mantienen procesos abiertos. Macero sostuvo que espera que su regreso al país contribuya a… pic.twitter.com/kuLntcQwO4 — VPItv (@VPITV) September 28, 2026

La organización política, Vente Venezuela, también celebró su arribo al país. «¡Bienvenida a la segunda guacamaya que regresa a casa!».

«Una de nuestras guacamayas, nuestra Coordinadora Nacional de Comunicaciones, Claudia Macero regresa a Venezuela tras meses fuera del país para sumarse de lleno al trabajo junto a la ciudadanía. ¡Seguimos hasta que todos puedan volver a casa!», añadió.