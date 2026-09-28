EN FOTOS: Apagón en el Hospital Universitario de Maracaibo tras la explosión de un transformador

Este lunes en horas de la madrugada se registró una explosión en un transformador del Hospital Universitario de Maracaibo lo que dejó al centro de salud sin servicio eléctrico.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 3 de la mañana. «La planta mantiene con energía la UCI y Emergencias», informó el periodista local Lenin Danieri a través de sus redes sociales.

No obstante, destacó que la falla eléctrica afectó a otros pacientes. «El resto de las áreas están sin energía».

«Se trabaja en recuperar la electricidad del centro de salud bandera del occidente», indicó.

DESDE LAS 3AM Se registró una explosión del transformador del Hospital Universitario de Maracaibo. La planta mantiene con energía la UCI y Emergencias. El resto de las áreas está sin energía. Se trabaja en recuperar la electricidad del centro de salud bandera del occidente. pic.twitter.com/1YK5Opkfzk — Lenin Danieri D (@LDanieri) September 28, 2026

En fotos compartidas en la publicación se pueden ver algunos pasillos del hospital en completa penumbra, mientras algunas personas tratan de alumbrar su paso con sus teléfonos celulares.

A través de redes sociales varios usuarios lamentaron esta situación en las fallas del servicio eléctrico. «Que triste el Hospital Universitario de Maracaibo sin electricidad», escribió un usuario a través de sus redes sociales.

Hasta el momento se desconoce el impacto que tuvo sobre los pacientes convencionales. Las autoridades no se han pronunciado por lo ocurrido.