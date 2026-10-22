Publicaron la primera foto del nieto de Chávez tras el fuerte accidente: Esto le respondió Arreaza a Cabello al comentar lo ocurrido

María Gabriela Chávez anunció que dieron de alta a su sobrino Jorge Alejandro, conocido como el Gallito, luego del fuerte accidente de tránsito que sufrió el sábado en la vía Tacarigua-La Laguna en Río Chico, estado Miranda.

«Ya en casa. Tus abuelos te siguen cuidando, chiqui mío», escribió la hija del difunto presidente Hugo Chávez, en una publicación que acompañó de la primera foto de su sobrino tras recibir el alta médica.

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El secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, también se refirió al accidente. «Yo quiero expresar mi solidaridad con el Gallito. A Jorge Arreaza y a Rosa Virginia, sus padres. Quien no conoce a ese muchacho, ese es un alma pura, músico, tranquilo como ninguno. Dios cuánto odio derramaron porque tuvo un accidente de tránsito».

«Busquen en las redes para que ustedes vean, los mismos que dicen y hablan que ellos son puros de alma, deseándoles la muerte. Mi solidaridad con el Gallito, siga para adelante hijo, que los que odian aquí son la minoría. Afortunadamente, gracias a Dios ahí va mejorando. Pero es la maldad, se ensañan, y esa es la gente que te piden a ti que pases la página, que te olvides de todo, que no recuerdes que ellos mandaron a asesinar gente, que dijeron que iban a quemar Caracas. Piden garantías políticas para hacer eso. Hay gente de mal corazón y al Gallito, maldición de burro mocho no llega al cielo, usted siga para adelante que usted tiene un alma de gente buena», añadió.

#ConLaMujerVenezuelaRenace | El gallito saldrá adelante con su alma de gente buena. @dcabellor https://t.co/hljz9MJBwj — Con el Mazo Dando (@ConElMazoDando) October 22, 2026

Ante estas palabras, Jorge Arreaza le respondió a Cabello. «Jorge Alejandro (el Gallito) se siente honrado y emocionado con este mensaje solidario capitán Diosdado Cabello».

En ese sentido, publicó un mensaje que su propio hijo puso en sus redes.

«Gracias a todas las personas que se han tomado un tiempo para escribirme a mí o a mi familia, por todos sus mensajes bonitos y bendiciones. Los que solo saben odiar, mentir y/o chismear; siento lástima por ustedes, solamente eso. Mis amigos (ahora hermanos) y yo tenemos vida y salud. Un abrazo», dijo el Gallito.