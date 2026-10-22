EN VIDEO: La respuesta de Cabello a rumores sobre su posible salida del país para Turquía

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, desmintió las acusaciones del periodista español David Alandete sobre supuestos vuelos que estarían transportando sus bienes a Turquía.

«Cómo se inventa una mentira, no, un fake news. Falsandete, hola Falsandete, lo estoy haciendo famoso. Es más famoso ahorita que en cualquier momento de su vida, te saludo. Él escribe: ‘Les hablé la semana pasada de aviones en Venezuela que estaban haciendo rutas y preparando el terreno para una posible salida de Diosdado Cabello. Una fuente me apunta que entre el 21 de agosto y el 14 de octubre de 2026 se han reportado una quincena de jets privados entre Venezuela y Turquía, al margen de los cuatro comerciales'», empezó Diosdado leyendo lo que dijo el periodista en su programa televisivo.

En este sentido continuó leyendo las acusaciones de Alandete en su contra: «Según los registros difundidos en redes sociales, los aviones estarían transportando carga, en algunos casos sin pasajeros y sin regresar inmediatamente a su punto de origen. No he podido verificar de forma independiente la totalidad de los vuelos, ni la naturaleza de las cargas».

No obstante, Cabello, cuestionó esto. «Según los registros difundidos en redes sociales que los mandan ellos mismos y ellos se basan en lo que dicen las redes sociales».

El texto leído continúa: «El analista Imdat Oner plantea interrogantes sobre el contenido de los vuelos y su justificación económica, dado el volumen del comercio bilateral. Se ha apuntado al posible transporte de oro venezolano hacia Turquía, país que anteriormente ha refinado oro procedente de Venezuela. Mi fuente apunta también a los recursos en oro y efectivo de Cabello». En ese momento interrumpió la lectura y comentó con ironía: «Tengo mi vainita por ahí no».

Luego siguió leyendo las acusaciones: «Y a las verdaderas fortunas en metálico, que según asegura este atesora en bóvedas en tres estados diferentes», pero Cabello hizo otra pausa para agregar con tono de ironía: «Tengo unas bóvedas en tres estados diferentes».

«Después el irresponsable pone: Son afirmaciones que no he podido corroborar de manera independiente, tampoco existan por ahora pruebas documentales que vinculen esos vuelos con el traslado de fondos de Cabello«, siguió.

Al tratarse de especulaciones Cabello lo cuestionó: «¿Y por qué me pones ahí entonces? Porque tú quieres ser noticia, que yo te nombre, te complazco, pero por eso es que en Estados Unidos y en la prensa mundial te conocen como un creador de fake news. Esto es una aberración, ¿dónde está la ética aquí?».

«Ese periodismo político vive de la especulación, de la mentira, del engaño, porque eso es lo que les genera plata», concluyó.