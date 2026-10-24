Publicaron en Gaceta Oficial los nuevos criterios para escoger a los contribuyentes especiales

A través de sus redes sociales, el Superintendente del Seniat, Román Maniglia, publicó la Gaceta Oficial N.º 43.485, con la providencia número 00099, en la cual se establecen los nuevos criterios para determinar quienes pueden convertirse en contribuyentes especiales.

“En cumplimiento con lo anunciado por nuestra presidenta Delcy Rodríguez, se establecen los nuevos criterios para la determinación de contribuyentes especiales y ordinarios, categorías que tienen condiciones particulares de cumplimiento ante el Seniat”, explicó el funcionario, en su cuenta en Instagram.

Sobre la base de esta normativa, Maniglia explicó que “con la aplicación de estos nuevos criterios, un grupo de más de 87 mil contribuyentes que eran especiales pasan a ordinarios”.

Asimismo, afirmó que esto “permite acompañar mejor el crecimiento, sobre todo, de pequeños y medianos comerciantes, emprendedores y profesionales de libre ejercicio”.

“Esta decisión permite acompañar mejor el crecimiento, sobre todo, de pequeños y medianos comerciantes, emprendedores y profesionales de libre ejercicio”, destacó el funcionario.

¿QUIÉNES SERÁN ESTOS CONTRIBUYENTES ESPECIALES?

La Gaceta especifica que los sujetos pasivos especiales que serán sometidos al control y administración de las Gerencias Regionales de Tributos Internos serán:

“Aquellos cuyos ingresos brutos sean iguales o superiores a 600.000 veces el tipo de cambio» del BCV”. Esto, “en el caso de los tributos que se liquiden en períodos anuales, según las dos últimas declaraciones juradas”.

Se añade a “los contribuyentes cuyas ventas o ingresos por prestaciones de servicios superen en 50.000 veces el tipo de cambio del BCV, en las últimas tres declaraciones efectuadas”.

En su publicación, Maniglia resalta que el cambio se debe al “trabajo conjunto de interconexión e intercambio de datos entre los entes claves”.

Dijo que esto les permite “desarrollar un sistema de información que nos da una valoración más precisa de los diferentes actores del ecosistema comercial”.

En este sentido, “abordamos la aplicación de nuevas reglas que sinceran estas categorías en función de proporciones más coherentes con la actividad comercial que desempeñan los contribuyentes”, explicó.