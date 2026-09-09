Protestas en el país aumentaron significativamente hasta julio, dice la OVCS en su informe

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) contabilizó más de 500 protestas durante julo de este año. Se trata de un incremento del 246% respecto al mismo periodo del 2025.

La ONG publicó esta semana el informe mensual de julio sobre protestas en el país. «Documentó 509 protestas durante julio de 2026, equivalente a un promedio de 16 manifestaciones diarias», expuso el OVCS.

De acuerdo a esta investigación, la conflictividad se vio relacionada con el «derecho a la vivienda y los servicios básicos». «A estas demandas se sumaron las protestas de trabajadores, jubilados y pensionados por salarios y pensiones dignas»

«Vecinos de distintas regiones reclamaron acceso a electricidad, agua potable y combustible, en un contexto agravado por los daños ocasionados por los terremotos del 24 de junio de 2026», aseveró el OVCS.

En total, 317 (62%) protestas estaban vinculadas a la exigencia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, representando el 62%. Mientras tanto, 192 (38%) se debieron a exigencias de derechos civiles y políticos.

EPICENTROS DE LAS PROTESTAS

La distribución geográfica de las protestas fue sumamente variada, situándose en la primera posición Bolívar, con 60 casos. Luego se ubicaron Anzoátegui y Miranda, con 49 cada uno, seguido por Lara (34).

También se registraron protestas en Distrito Capital (34) y La Guaira (34), los principales epicentros del doble terremoto, al igual que en Sucre (34). Por su parte, Delta Amacuro no tuvo ninguna manifestación y Amazonas tan solo una.

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Cabe destacar que la principal modalidad de las protestas son las concentraciones, equivalentes al 65% del total documentado. En segundo lugar, se ubicaron cierres de calles (66 casos) y vigilias (44).

El incremento de protestas, respecto al año pasado, se dan un periodo cambiante a nivel político. Tras los hechos del pasado 3 de enero, el país tuvo un acercamiento con Estados Unidos y han incrementado los llamados a unas elecciones.