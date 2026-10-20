Protestaron en La Castellana: Exigieron respuesta sobre la demolición del edificio San Felipe A tras casi cuatro meses de los terremotos

Habitantes y dueños de negocios en la urbanización La Castellana, en Caracas, cumplieron casi cuatro meses aguardando el inicio del derribo del edificio San Felipe A, luego de que las autoridades le colocaran la etiqueta roja por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

Según datos difundidos en redes sociales, el cierre del área perjudica directamente a 47 familias del inmueble afectado, a 32 familias de residencias vecinas y a unos 200 empleados de comercios de la zona, quienes enfrentan el bloqueo de la calle desde hace 120 días.

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🚨 Vecinos y comerciantes de La Castellana cumplen 4 meses a la espera de que inicien la demolición del edificio San Felipe, declarado en colapso. La paralización afecta a: • 47 familias residentes

• 32 familias de edificios adyacentes

• Cerca de 200 trabajadores de la zona Exigen respuestas urgentes a la Alcaldía de Chacao para poder regresar de forma segura a sus hogares y locales. 📝📹 #EquipoReporteYa #LaCastellana #Chacao — Reporte Ya (@ReporteYa) October 20, 2026

Portavoces vecinales explicaron que, tras encuentros con la alcaldía y autoridades de ministerios, los funcionarios prometieron un derrumbe rápido de la infraestructura; no obstante, aún no ejecutan obras ni entregan soluciones en el lugar.

«El alcalde y el ministro nos prometieron respuestas, pero tenemos cuatro meses fuera de nuestras casas y nadie nos acompaña», acotó Pedro Aristigueta, vecino del edificio 10 Raya 11 en Chacao a Reporte Ya.

Además, Miguel Fernández Reina, vecino y copropietario del edificio San Felipe A sostuvo que «nadie nos ha informado nada. Vivimos en la incertidumbre».

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🚨»Nadie nos ha informado nada. Vivimos en la incertidumbre».

Edificios afectados, familias damnificadas y un silencio oficial que pesa más que los escombros. Hablamos con Miguel Fernández Reina, arquitecto, vecino y copropietario del edificio Parque San Felipe A, afectado por los eventos sísmicos del pasado 24 de junio. A pesar de los informes técnicos y las reuniones con autoridades como el ministro Garcés y el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, la comunidad denuncia una falta absoluta de respuestas claras y de vías de acción viables para la demolición o reconstrucción. 📝📹 #EquipoReporteYa 📲 ¡Comparte este video para visibilizar la situación de los vecinos de Chacao! — Reporte Ya (@ReporteYa) October 20, 2026

La petición central de la colectividad busca que las instituciones públicas tomen una medida definitiva para agilizar los procedimientos técnicos, resguardar la seguridad del entorno y permitir la reapertura comercial de la avenida.

ACUERDO PARA LA DEMOLICIÓN EL EDIFICIO SAN FELIPE

Luego de completar las inspecciones técnicas por los daños estructurales que dejó el temblor, los organismos acordaron formalmente en agosto demoler el edificio San Felipe A, ubicado en la avenida San Felipe del municipio Chacao.

La resolución surgió durante una jornada de trabajo que reunió al Gobierno nacional, la Alcaldía de Chacao, el ministro Garcés, dueños de los apartamentos, vecinos del sector y el embajador de España.

Vecinos de La Castellana cerraron el paso vehicular para protestar ante la falta de respuesta en la demolición del edificio San Felipe-A, que sufrió daños estructurales por el doblete sísmico. Más detalles: https://t.co/WTvVILb9ZG https://t.co/DykQ7mZ7S0 — Televen (@Canal_Televen) October 20, 2026

La participación diplomática obedece a la cercanía de la edificación con la sede diplomática española, inmueble que junto al restaurante The Hamilton y otras residencias cercanas fue evacuado preventivamente por el peligro de colapso.

Sin embargo, desde entonces no ha habido mayores avances al respecto.