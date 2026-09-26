Protectores y activistas marcharán este sábado a la AN para exigir sanciones severas contra el maltrato animal

Un bloque conformado por agrupaciones protectoras de la fauna, activistas independientes y ciudadanos particulares marchará este sábado, 26 de septiembre, hacia la Asamblea Nacional (AN) para entregar una propuesta de Ley Integral de Protección Animal.

La principal finalidad de la movilización es exigir el avance de una reforma penal que endurezca las sanciones contra el maltrato animal en el país.

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En este sentido, los organizadores de la jornada calificaron la entrega por medio de un comunicado como un hito para la causa animalista en Venezuela.

«Mañana no caminamos para pedir un favor. Mañana caminamos para hacer historia», reza parte del texto difundido a través de las redes sociales.

Se trata de «una entrega histórica, un paquete legislativo construido desde la sociedad civil organizada. Una propuesta que no nació en un despacho político, sino en las calles, los refugios, las comunidades y las manos de quienes todos los días rescatan, protegen y defienden a los animales», agregaron.

🚨🐕 Gran manifestación mañana en favor de los animales, por los que no tienen voz pero sienten y padecen. Los que siempre están ahí para nosotros sin importar las circunstancias. Será una caminata hacia la AN 10:00 a.m.

Plaza La Candelaria, Caracas.

Ve con tu mascota pic.twitter.com/1Cbxot5uZF — Robert Lobo (@RobertLobo_) September 25, 2026

PUNTO DE ENCUENTRO

El punto de encuentro será la Plaza La Candelaria, en Caracas, a partir de las 10:00 de la mañana. Desde allí, la marcha avanzará hasta la sede del Parlamento con el objetivo de hacer entrega de un pliego petitorio que busca impulsar el debate y la aprobación de normativas orientadas a la protección animal.

Los promotores insistieron en que la iniciativa no está atada a ninguna organización o figura en particular.

«Esta lucha no pertenece a una organización ni a un nombre particular. Pertenece a cada proteccionista, rescatista, fundación y ciudadano que durante años ha sostenido esta causa frente al abandono y la impunidad», sostuvieron.

«Entregaremos una Ley Integral de Protección Animal y exigiremos que avance la reforma penal necesaria para castigar la violencia sexual, el maltrato y la muerte con crueldad», recalcaron.

Los convocantes remarcaron, además, que la actividad trasciende cualquier bandera política y llamaron a la solidaridad ciudadana.

«Debemos luchar todos por los que no tienen voz, por los que no pueden defenderse, por todos los que murieron esperando justicia. Esto es un grito de todos sin color político», manifestaron.