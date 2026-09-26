Dinorah Figuera visitó a Perkins Rocha y hablaron sobre los cambios planteados para el sistema de justicia

La presidenta de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015 y jefa de la delegación opositora en la mesa de diálogo, Dinorah Figuera, visitó al abogado y preso político Perkins Rocha.

El encuentro se celebró este jueves, 24 de septiembre, y sirvió para conversar sobre las gestiones que se adelantan en las conversaciones con representantes del gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Figuera compartió con Rocha detalles de las reuniones desarrolladas en el marco del segundo ciclo de negociación, entre ellas las relacionadas con la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y los cambios planteados para el sistema de justicia venezolano.

La visita a Rocha, quien se encuentra bajo medida de arresto domiciliario tras su detención en agosto de 2024, se realizó tras una serie de consultas clave con diversos sectores de la sociedad civil.

Antes, la dirigente sostuvo reuniones con el Foro Penal y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) para recibir expedientes actualizados e impulsar la liberación de los detenidos por razones políticas.

Vale recordar, que el primer ciclo concluyó con un acuerdo para avanzar hacia una renovación integral del máximo tribunal, mientras que los encuentros posteriores se han concentrado en definir las condiciones, mecanismos y procedimientos para seleccionar a los nuevos magistrados.

Paralelamente, Figuera intenta ampliar la agenda de negociación hacia otros asuntos vinculados con las garantías democráticas, entre ellos las garantías civiles y políticas, la libertad de expresión e independencia de las instituciones.

Con ese propósito, Figuera también se reunió con representantes de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), quienes abordaron temas de reinstitucionalización, garantías políticas y civiles, e igualmente la situación de los detenidos por motivos políticos.

El encuentro con Rocha se produce mientras las delegaciones mantienen abiertas las conversaciones sobre la renovación del TSJ, cuya plenaria fue extendida hasta este viernes, 25 de septiembre, según informó Figuera.

Rocha, abogado y exasesor jurídico de María Corina Machado, fue detenido en agosto de 2024 y posteriormente excarcelado bajo medidas cautelares, entre ellas el arresto domiciliario.