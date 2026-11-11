Anunciaron prórroga para postulaciones a magistrados del TSJ, esta es la nueva fecha

El Comité de Postulaciones Judiciales informó este miércoles que se estableció una prórroga de siete días continuos para que los venezolanos puedan postular su nombre para los distintos cargos en el sistema de justicia.

A través de un comunicado, indicó que el proceso ahora se mantendrá hasta el 18 de noviembre de 2026.

El Comité de Postulaciones Judiciales apuntó que la medida se realizó «haciendo uso de las atribuciones conferidas en el artículo 270 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con lo previsto en el artículo 70 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia».

Vale recordar que los cargos son para magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, inspector general de Tribunales, director de la Escuela Nacional de la Magistratura.

🚨 ATENCIÓN 🚨 El Comité de Postulaciones Judiciales 2026 anuncia Prórroga de Postulaciones hasta el miércoles 18 de Noviembre de 2026. https://t.co/g1vBMnHENi — Asamblea Nacional 🇻🇪 (@Asamblea_Ven) November 11, 2026

EL BAREMO DEL COMITÉ DE POSTULACIONES

El Comité de Postulaciones Judiciales aprobó por unanimidad el baremo de criterios y puntaje para evaluar a los candidatos para ocupar cargos en el Poder Judicial.

Durante el proceso participaron los 11 parlamentarios, así como los 12 representantes de la sociedad civil en cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Aunque la ley también establece que las dos terceras partes de los integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales deben aprobar el baremo, esta instancia se realizó de manera unánime.

«EI Comité de Postulaciones preseleccionará, entre las postuladas o postulados, un número no inferior al triple de los cargos de Magistradas o Magistrados del TSJ, y al día siguiente remitirá al Poder Ciudadano la lista de preseleccionadas/os con sus respectivos expedientes», indicó.

Cabe resaltar que a través del baremo el comité puede calificar, de forma objetiva, las credenciales, la formación académica y la trayectoria profesional de los aspirantes, evitando la discrecionalidad política en la selección.

Además, se divide en cinco partes y el puntaje máximo es 100.