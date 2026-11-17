El conglomerado colombiano Grupo Éxito estaría afinando los últimos detalles para regresar al mercado venezolano. Así lo informó este lunes el presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), Ítalo Atencio.

El gremialista reveló el regreso del Grupo éxito durante la décima edición de la «Radiografía del retail a la venezolana». Sin brindar mayores detalles, Atencio indicó que el conglomerado retornará al mercado venezolano en el primer trimestre de 2027.

«Estamos seguros de que va a ser un hecho concreto, probablemente va a haber una presencia en Caracas, es lo que se está explorando», dijo Atencio. Incluso, reveló que varias cadenas de supermercados colombianas podría ingresar a Venezuela.

Atencio mencionó específicamente a las Tiendas D1, cuyo modelo radica en grandes descuentos. «Nosotros tenemos el honor de anunciar que tenemos una delegación aquí en el evento, son 11 personas que deben estar por llegar a Venezuela», explicó, de acuerdo a Bitácora Económica.

OPORTUNIDADES DE SUPERMERCADOS

El aparente regreso del Grupo éxito no es un caso aislado. Según Atencio, países como Portugal, Argentina y Paraguay han examinado las oportunidades de negocio que ofrece el mercado venezolano.

De igual forma, destacó la posibilidad de que los supermercados venezolanos puedan abrir sucursales en el extranjero. «Hay un empresario venezolano del estado Táchira que tiene una cadena en el norte de Santander y tiene ya 20 o 21 tiendas en el lote de Santander con mucho éxito», dijo.

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Por otra parte, Atencio adelantó que para el 2027 «el consumidor va a cambiar sus hábitos» de compra. «Va a comprar menos veces a la semana, en vez de tres, cuatro veces, probablemente dos. Se va a dar mayores oportunidades de probar marcas», acotó.

Desde ANSA indican que productos importados se incorporarán al mercado y estarán en los anaqueles. Sin embargo, subrayó que el 90% de lo que hay en los supermercados es de producción nacional.