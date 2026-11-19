La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) presentó a distintos países de Europa una propuesta para impulsar la exportación de productos venezolanos hacia el viejo continente.

Así lo reveló el presidente de Fedecámaras, Felipe Capozzolo, este miércoles. El gremialista hizo una gira empresarial por Europa, incluyendo Italia, Bélgica y Alemania, para promover la compra de productos venezolanos.

La principal propuesta de Fedecámaras radica en la disminución de aranceles aplicados a los productos venezolanos en Europa. Por tanto, Capozzolo visitó Bruselas, considerada capital de facto de la Unión Europea (UE), de acuerdo a Banca y Negocios.

Desde Fedecámaras respaldaron la solicitud del Estado venezolano para formar parte del sistema general de preferencias arancelarias, lo que permitirá el pago de menos tributos para que los productos ingresen al territorio europeo.

OTROS OBJETIVOS DE FEDECÁMARAS

La gira se enfocó en la reducción de aranceles para los productos venezolanos. Sin embargo, Fedecámaras también buscaba retomar la credibilidad del país ante inversionistas y buscan alianzas económicas en Europa.

Según Capozzolo, los acercamientos fueron fructíferos para acercar los productos nacionales con países europeos. De igual forma, afirmó que hay un interés concreto con empresarios y el gobierno italiano en mejorar las relaciones comerciales.

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Desde Fedecámaras insisten en la necesidad de consolidar un trabajo entre los sectores privados y el gobierno nacional. Así pues, espera que se pueda impulsar la producción y la apertura hacia mercados internacionales.

Capozzolo recordó que Venezuela enfrenta diversos retos estructurales en la producción. Señaló particularmente la falta de financiamiento y capital de inversión, la inflación y las constantes fallas del servicio eléctrico.