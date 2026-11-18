El proceso de postulaciones para renovar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Venezuela culminó este miércoles, como estaba previsto, informó el diputado opositor Luis Florido, quien es parte del Comité de Postulaciones Judiciales.

A través de un video, publicado en su cuenta de X, Florido indicó que el próximo viernes se difundirá la lista de los magistrados preseleccionados, un proceso que finalizará con una designación definitiva a cargo del Parlamento, controlado por el chavismo.

«Seguimos trabajando con transparencia y responsabilidad para que la justicia sea independiente, idónea y esté al servicio de todos los venezolanos», escribió.

EXIGEN INDEPENDENCIA

Este miércoles, un total de 11 ONG exigieron que se verifique la independencia política de los postulados a magistrados del TSJ en Venezuela.

A través de un comunicado conjunto, subrayaron que la renuncia a un partido o a un cargo público que se presente tras la postulación, o luego de la preselección o la designación, no acredita la independencia.

Por tanto, indicaron que el Comité de Postulaciones Judiciales y el Consejo de Verificación deben publicar los «criterios objetivos y precisos sobre las afiliaciones, cargos partidistas y funciones políticas relevantes» y exigir una «declaración de dichos vínculos e intereses, de forma proporcionada».

El sábado, el vicepresidente del Comité de Postulaciones Judiciales, el diputado opositor Pablo Pérez, indicó que se han recibido 1.149 candidaturas desde que comenzó el proceso, el pasado 28 de octubre.

Se prevé que la designación de los nuevos jueces se concrete el próximo 11 de diciembre.

La renovación del TSJ fue uno de los primeros acuerdos en las conversaciones entre el Gobierno y una parte de la oposición -en la que no está representado el partido de la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado- iniciado tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero.

El actual TSJ está conformado por jueces que son acusados por la oposición y organizaciones de derechos humanos de servir al chavismo, así como de haber convalidado la cuestionada reelección de Maduro en las presidenciales de 2024, proclamada por un organismo electoral controlado por el oficialismo que no publicó las actas.