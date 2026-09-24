Proponen que estudiantes hagan tesis, pasantías y servicio comunitario en La Guaira: Así lo explicó la vicerrectora de la UCV

La Universidad Central de Venezuela (UCV) presentó ante su Consejo Universitario una propuesta para que sus estudiantes realicen tesis, pasantías y servicio comunitario en zonas de La Guaira.

Se trata de una iniciativa, que tiene como fin de mantener el apoyo a los afectados por el doble terremoto, registrado el pasado 24 de junio.

La vicerrectora académica de la UCV, María Fátima Garcés, explicó durante una entrevista concedida Unión Radio, que la propuesta busca darle continuidad a la presencia de la casa de estudios en el estado costero y consideró que ese compromiso forma parte de la identidad de sus profesionales.

«De manera de que la universidad se mantenga en La Guaira apoyando a nuestros hermanos y yo creo que eso es fundamental y eso es lo que caracteriza a los profesionales de la Universidad Central de Venezuela», dijo.

Garcés recordó que desde las primeras semanas de la tragedia los equipos de la UCV atendieron a más de 3.000 personas en las zonas devastadas por los terremotos.

Asimismo, destacó que las jornadas de odontología, pediatría, laboratorio, medicina general y psicología tuvieron «éxitos» en la zona.

SE SUPERÓ LAS EXPECTATIVAS

Al referirse al alcance de ese despliegue, la vicerrectora subrayó que la universidad estuvo presente en todo el territorio afectado y que su labor superó las expectativas.

«No había zona de La Guaira donde no estuviera atendido por algunos de los grupos ucevista y obviamente la atención y el alcance de la universidad fue superior», agregó.

Garcés resaltó además que, junto a los profesionales de la salud, se desplegaron ingenieros, arquitectos, sociólogos y especialistas en administración y contaduría.

Explicó, que en el caso de los últimos, el objetivo fue buscar opciones para que los habitantes de La Guaira puedan retomar sus actividades económicas.