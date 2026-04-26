Proponen plan de tres años para la recuperación del sistema hídrico nacional, esto habría que invertir para lograrlo

El sistema hídrico de Venezuela enfrenta uno de sus momentos más críticos en décadas, según el más reciente informe presentado por la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica (SVIH), donde se indica que la infraestructura nacional de suministro de agua potable y saneamiento opera actualmente a menos del 50% de su capacidad instalada.

Norberto Bausson, presidente de la institución, señaló que para revertir el avanzado estado de deterioro y estabilizar el servicio en un plazo de tres años, el país requiere una inversión masiva de 3.300 millones de dólares.

Esta cifra equivale a un flujo de recursos sostenido de aproximadamente 1.100 millones de dólares anuales, destinados exclusivamente a la rehabilitación de plantas de tratamiento, sistemas de bombeo y tuberías matrices que hoy presentan un rezago tecnológico de hasta 50 años.

“Nosotros colocamos el reto en forma numérica: tratar de superar lo que hoy en día se entrega a la población, a todo el territorio nacional, que está en la mitad de lo que necesitamos. Ese es el gran reto que tenemos”, afirmó el experto durante un encuentro en el Colegio de Ingenieros de Caracas.

UN PAÍS A MEDIA MÁQUINA

La brecha entre la capacidad teórica del sistema y la realidad es alarmante. Bausson explicó que, mientras las redes hidráulicas de Venezuela se diseñaron para entregar hasta 140.000 litros por segundo, en la actualidad apenas logran distribuir cerca de 70.000 litros por segundo. Este déficit del 50% es la causa directa de los severos cronogramas de racionamiento que afectan tanto a la ciudad de Caracas como al resto del país.

El experto destacó que el problema no radica solo en la generación de agua en los embalses, sino en la pérdida de eficiencia operativa. «Las tuberías se dañan constantemente por falta de mantenimiento preventivo y los motores de bombeo han llegado al final de su vida útil sin ser reemplazados», refieren informes técnicos de la sociedad.

PLAN DE TRES AÑOS PARA EVITAR EL COLAPSO DEFINITIVO

La propuesta de la SVIH no se limita a un diagnóstico, sino que plantea un plan de recuperación trienal enfocado en priorizar las obras de infraestructura que garanticen la continuidad del servicio. El objetivo es rescatar la operatividad de sistemas vitales que se encuentran paralizados o funcionando bajo condiciones precarias.

Sin esta inversión, los especialistas advierten que la crisis seguirá profundizándose, impactando no solo la calidad de vida de los ciudadanos, sino también sectores estratégicos como la salud pública y la producción agrícola, que dependen directamente de un suministro confiable.

Por ahora, el sistema sobrevive gracias a maniobras de emergencia que, según los ingenieros, ya no son suficientes para sostener la demanda nacional.