Ante la preocupación por la tasa de mortalidad y de lesionados a causa de los siniestros viales, este miércoles el gremio de motorizados y autoridades de PoliChacao sostuvieron una reunión para trabajar mancomunadamente en preservar la vida de los ciudadanos. En medio del encuentro se propuso la creación de una escuela de educación vial, en vísperas de las fiestas decembrina.

«Se está buscando que ya llegando diciembre se eviten accidentes de tránsito, especialmente de motorizados, en nuestro municipio y en la ciudad. Estamos haciendo grandes esfuerzos para que esto se logre. Invitamos a todos los que se quieran sumar a que este diciembre sea un diciembre cero accidentes», expresó alcalde Gustavo Duque, quien calificó como positiva la reunión.

Por su parte, el director de PoliChacao comisario mayor Luis Gonzalo Fernández de Córdova, propuso la creación de una escuela de educación vial para que instruya a todo ciudadano que desee utilizar moto como medio de transporte.

«Estamos aquí es por el índice de mortalidad que hay producto de los accidentes de motos. Tienen que pasar por una escuela de educación vial. Tenemos que poner mano dura. Yo apuesto y afirmo que entre nosotros no nos van a ganar, porque nosotros tenemos que cuidar la vida humana», enfatizó el comisario mayor.

Por último, los participantes plantearon hacer mesas de trabajo para ampliar las zonas de estacionamiento de las motos, servir como mediadores y mejorar los diálogos entre la policía y los conductores, hacer campañas de concientización, y mejorar la circulación vial en la ciudad capital.