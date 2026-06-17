Estos son los cinco vuelos internacionales que se activarán en el país en los próximos seis meses

Venezuela vive una apertura aérea desde hace varios meses y distintas aerolíneas han reanudado o establecido vuelos con el país. Las cifras oficiales dejan en evidencias el incremento de frecuencias.

Para el segundo semestre del año se espera que esta apertura aérea continúe afianzándose. Más allá de los vuelos con Estados Unidos, Venezuela comenzó a establecer un conjunto de frecuencias clave para el sector.

Los principales vuelos internacionales son con Bogotá, Panamá, Miami y Madrid, según la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV). Sin embargo, en los próximos meses se incorporarán destinos de alto perfil.

NUEVOS VUELOS PARA VENEZUELA

Roma – Caracas: la aerolínea italiana ITA Airways anunció hace unas semanas una ruta entre ambas capitales. Aunque no aclaró la fecha, precisó que los vuelos comenzarán en el segundo semestre de este año, buscando cubrir la demanda de frecuencias con Europa.

Doha – Caracas: estos vuelos comenzarán el próximo 22 de julio, de la mano de Qatar Airways, una de las aerolíneas más importantes del mundo. Con dos frecuencias semanales, la ruta también incluye a Bogotá, en Colombia.

Houston – Caracas: la aerolínea estadounidense United confirmó vuelos entre la capital venezolana y esta ciudad de Texas a partir del 11 de agosto. Se tratará de la segunda ruta de Caracas con Estados Unidos.

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Medellín-Caracas: Avianca solicitó a la Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) un permiso para tener siete frecuencias semanales en esta ruta. Se espera que los vuelos comiencen en ese segundo semestre del año.

Miami – Maracaibo: American Airlines puso en marcha el domingo la ruta entre la capital zuliana y la de Florida. La medida busca descentralizar el flujo de pasajeros desde el Aeropuerto de Maiquetía.

Tras varios años de restricciones y suspensiones de vuelos, se comenzaron a establecer o reanudar importantes rutas aéreas. Desde el sector turístico esperan que con el paso de los meses se incorporen más frecuencias y destinos.