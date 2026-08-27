Prohibirán ingreso de mascotas y equipos de sonido al Parque Nacional Mochima

La Cámara de Comercio y Turismo de Mochima, en el estado Sucre, confirmó la fecha en la que entrará en vigencia la prohibición de ingresar con mascotas y equipos de sonido al Parque Nacional Mochima, una medida dictada por el Instituto Nacional de Parques (Inparques) para proteger el ecosistema de la zona.

De acuerdo con un reporte difundido por Unión Radio, la presidenta del gremio, Gloris Muñoz, precisó que la normativa comenzará a aplicarse a partir de diciembre, coincidiendo con el arranque de la temporada alta de visitantes en las playas del parque.

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«Se está haciendo la campaña de información, pero ya a partir de la temporada de diciembre, no se van a aceptar mascotas ni cornetas dentro de las playas del Parque Nacional Mochima. Eso está establecido en el reglamento del uso del parque», señaló Muñoz.

La restricción —señaló– busca garantizar la tranquilidad de los turistas que visitan la zona y ya se aplica en otros parques nacionales y Áreas Bajo Administración Especial de Venezuela.

Por ello anunció, que se mantendrá durante los próximos meses, una campaña informativa dirigida a los visitantes provenientes de otros estados, con el fin de que conozcan las nuevas medidas antes de que comiencen a regir en las playas de Mochima.

El llamado es, reiteró, a turistas y habitantes de la región, a quienes se les pidió colaborar con la conservación del Parque Nacional Mochima, respetar estas normativas para así se pueda garantizar el disfrute sostenible de este paraíso natural.