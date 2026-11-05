Profesor Juan Raffalli se postuló al nuevo TSJ: «Hay que cumplir la ley»

El abogado constitucionalista y profesor universitario Juan Manuel Raffalli reveló este jueves que se postuló como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mientras avanza el proceso de renovación del Poder Judicial.

Raffalli concedió una entrevista a la periodista Shirley Varnagy para abordar la designación de un TSJ. Durante la conversación, dijo que se postuló en mayo para el proceso previo y repitió su candidatura ante el nuevo Comité de Postulaciones.

«Es un momento en la historia del país y en la historia del Estado de derecho venezolano muy muy especial. Es crucial recomponer el Estado de derecho y generar bases sólidas para que los contenidos esenciales de la democracia sean efectivos», dijo Raffalli.

Más allá de las circunstancias que vive el país, Raffalli sostuvo que se siente preparado para integrar el TSJ. «Se están dando las circunstancias históricas en un momento en mi vida y madurez profesional que hacen que confluyan esos factores», apuntó.

RAFFALLI PIDE QUE SE CUMPLA LA LEY

Para Rafalli, es fundamental para que «el país retorne a la normalidad» al tener un Poder Judicial compuesto por gente «independiente». «Sin Estado de derecho no hay justicia, no hay democracia, no hay paz, no hay libertad», agregó.

«Ninguno de los dos extremos son los adecuados. Hay que cumplir la ley», aseveró Raffalli. En tal sentido, señaló que el concepto de «la justicia de transición», que «no propugna la impunidad» y «facilita los procesos» en materia legal.

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Raffalli sostuvo en que se debe garantizar el derecho a la defensa, pero también tiene que haber justicia por «ciertas conductas». «Va a ser un tema de agenda muy importante en el país una vez que el TSJ esté en funciones», sentenció.

El abogado destacó que otros colegas, como Jesús María Casal y Juan Carlos Apitz, se postularon para este nuevo TSJ. «Ahí tiene que haber venezolanos probos, con capacidades en cada una de esas salas», dijo.