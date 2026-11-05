Lo que dijo el superintendente del Seniat sobre las ‘fiscalizaciones’ hasta diciembre 2026

El superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), Román Maniglia, anunció este jueves que el organismo no fiscalizará los últimos tres meses del año 2026.

Maniglia se pronunció durante el Congreso de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, Comerciantes y Afines (Cavececo). Durante su alocución, confirmó que desde el Seniat no se hará fiscalización entre octubre y diciembre.

«No habrá fiscalización en la calle porque será una temporada de crecimiento económico», dijo Maniglia, refiriéndose a la Navidad. Sin embargo, subrayó que tiene que ser con los «libros claros». «Es lo que queremos: Transparencia, porque queremos una nueva cultura tributaria», acotó.

«No quiero que este Seniat sea punitivo, sino que ayude al contribuyente. Queremos crecer a través del crecimiento económico y no por las multas. No queremos perseguir a nadie. Queremos confiar en ustedes al momento de declarar ventas», indicó, de acuerdo a Última Noticias.

El Seniat avanza en mesas de trabajo junto al Ministerio de Finanzas. Maniglia afirmó que se han dado reuniones con «cada uno de los sectores productivos del país para realizar una reforma pro contribuyente».

SENIAT APOYA REFORMA

La reforma, según Maniglia, va a «bajar cargas y barreras fiscales» para «ayudar a formalizarse a través de la tecnología y digitalización». En tal sentido, el Seniat entregará a la Asamblea Nacional distintos proyectos.

«Estamos próximo a introducirla a la Asamblea Nacional: El Código Orgánico Tributario, la Ley del IVA, Ley del Impuesto Sobre la Renta, Armonización Tributaria y una u otra más», indicó Maniglia.

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Dede el Seniat aseguran que continúan un proceso de digitalización y simplificación operativa en materia tributaria. Mientras tanto, insisten en reducir la carga burocrática, pero manteniendo el control fiscal.