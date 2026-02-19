Producción de cauchos en el país incrementaría hasta 70%: «Es una gran oportunidad»

El presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Cauchos (Asocauchos), Rafael Hernández, aseguró que la producción nacional de neumáticos podría incrementar hasta un 70% del mercado de Venezuela.

Hernández sostuvo una entrevista en el programa A Tiempo de Unión Radio. Desde un principio, precisó que el mercado consistía en un 30% de producción nacional y un 70% de importación, pero en este 2026 esperan un cambio.

El gremialista subrayó que la industria nacional vive una «una buena etapa». En ese sentido, Hernández anticipó que para este 2026 se podría revertir la relación entre importaciones (30%) y producción nacional (70%).

Para Hernández, el sector está viviendo importantes cambios en las últimas semanas. «Es una gran oportunidad», detalló el gremialista, quien destacó la sustitución de importaciones por medidas arancelarias.

«El Estado está comprometido a través de los procesos arancelarios y protecciones arancelarias a proteger la industria nacional», añadió Hernández, quien espera que aumenten las ventas de cauchos producidos en Venezuela.

HERNÁNDEZ HABLA DE VENTAS

Por otra parte, el especialista detalló que en 2025 ingresaron 35.000 vehículos nuevos al país y se estima la venta de otras 50.000 unidades adicionales. Todo esto contribuirá al crecimiento del sector.

Hernández recordó que muchos de estos vehículos que se sumaron al mercado requerirán de un cambio de neumáticos durante este 2026. Desde el sector, buscan cubrir esta demanda con un aumento de la producción.

«Nuestros neumáticos están catalogados como uno de los mejores neumáticos del mundo, nuestra parte de tecnología es de punta», sentenció Hernández, aunque reconoció que hay que «actualizar» las plantas de producción.