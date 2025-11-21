Primero Justicia dio detalles de la excarcelación de Macario González

El partido opositor Primero Justicia (PJ) informó dio detalles de la excarcelación de Macario González, exdiputado y militante de Voluntad Popular (VP).

La liberación de González se dio horas después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgara medidas cautelares, extensivas a sus familiares.

«Celebramos la excarcelación de Macario González, exalcalde de Iribarren y dirigente de Lara, quien pasó meses injustamente detenido por el Sebin», señalaron en X desde Primero Justicia.

Además, destacaron que no se puede normalizar que en Venezuela se siga deteniendo y liberando «arbitrariamente» a ciudadanos por razones políticas.

El partido político sostuvo que cada excarcelación recuerda que todavía hay «presos de conciencia, procesos irregulares y un patrón sistemático de persecución».

El pasado miércoles, la CIDH anunció que otorgó medidas cautelares a favor de González, de 73 años, así como del excandidato presidencial Enrique Márquez, Merys Torres de Sequea y Ana Zoris Gutiérrez Torres por considerar que están en una situación «de gravedad y urgencia».

En este sentido la CIDH indicó que se desconocía el paradero del exdiputado desde el mes de septiembre, cuando fue detenido.

También destacó que familiares y representantes enfrentan la «imposibilidad» de «activar acciones internas efectivas» para proteger sus derechos.