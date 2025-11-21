La nueva petición de Maduro a los venezolanos por su cumpleaños el próximo 23NOV

Nicolás Maduro pidió a los ciudadanos que voten en la consulta comunal y celebren su cumpleaños este domingo, 23 de noviembre, a pesar de que había anunciado un concierto en el estadio Monumental de Caracas

Maduro recordó en un acto en Caracas que el mismo 23 de noviembre se llevarán a cabo elecciones en los circuitos comunales. Por tanto, pidió a la ciudadanía a manifestar su voluntad y elegir los proyectos para su zona.

«El domingo nos vamos a concentrar únicamente a votar, votar y votar, en las 9.000 mesas de votación donde los vecinos van a elegir sus proyectos en 5.336 circuitos comunales», agregó Maduro en una actividad sobre el congreso constituyente de la clase obrera.

Aunque no suspendió explícitamente el concierto, Maduro aseguró que su «celebración será la oración que ustedes me den». «Donde quieran picar una torta, será echar una guarapita y bailadita. El Monumental será en todo el país», añadió.

MADURO MENCIONA A BAD BUNNY

Por otra parte, Maduro señaló que el anuncio del concierto generó que varios artistas nacionales e internacionales lo contactaran. Incluso, mencionó a Taylor Swift y Bad Bunny, donde los artistas internacionales más populares del globo.

«Estaba esperando ahorita cuando entré al acto, pero no entró bien la llamada de Taylor Swift. Bad Bunny me estuvo llamando también», explicó Maduro en un acto sobre las asambleas de base de cara al congreso constituyente de la clase obrera.

Maduro dijo que, tras anunciar el concierto, recibió numerosos mensajes y llamadas de artistas venezolanos y extranjeros, incluyendo cantantes de música venezolana, salsa, reguetón, rock y de «todas las edades».