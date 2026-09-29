«Primera vez en muchos años»: Delcy Rodríguez anunció pernil nacional para Navidad

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró este martes que el pernil que se consumirá durante esta Navidad en el país será nacional, a la vez que destacó el incremento de la producción nacional en el sector agropecuario.

Rodríguez encabezó una asamblea con caficultores en el estado Portuguesa. Durante un recorrido por un campo, la mandataria brindó una «buena noticia» para diciembre, a pocos meses del inicio de la Navidad.

«Por primera vez en muchos años, el pernil que vamos a comer en diciembre para las fiestas navideñas es pernil de producción nacional. Felicito a los productores nacionales de todos los sectores», dijo Rodríguez desde el municipio Guanare.

La mandataria interina también afirmó que se ha dado un «crecimiento acelerado del consumo de alimentos de los venezolanos». Además de buscar «garantizar el abastecimiento nacional», instó a tener una «vocación exportadora».

RODRÍGUEZ SOBRE LA PRODUCCIÓN

En el marco de esta visita, Rodríguez calificó a Portuguesa como el «estado cerealero del país». «Aquí se concentra la producción de maíz y de arroz», dijo, destacando una «expansión muy importante con relación al 2025».

Según las cifras brindadas por Rodríguez, la producción de arroz incrementó desde las 25.000 toneladas hasta las 65.000. El maíz, por su parte, presentó una «expansión cosechable del 50%».

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«Lo que estamos viendo en producción de maíz está muy relacionado con la vida de los venezolanos, porque la producción de maíz amarillo de este estado es para garantizar el alimento para la proteína animal que consumen los venezolanos», añadió Rodríguez.

Las declaraciones de Rodríguez se dieron en el marco del inicio del ‘Plan Cosecha de Maíz del Ciclo Invierno’. Estaba acompañada por Primitivo Cedeño, gobernador de Portuguesa, y Vladímir Padrino López, ministro de Agricultura y Tierras.